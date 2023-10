Calendario United Cup 2024, programma, orari e date: Italia contro Germania all’esordio

Dal 29 dicembre al 7 gennaio andrà in scena la seconda edizione della United Cup, competizione tennistica a squadre che accompagnerà la fine del 2023 e l’inizio del 2024 in Australia. I match si terranno alla Rac Arena di Perth e alla Ken Rosewall di Sydney. Una competizione che vedrà 18 compagini al via, 16 delle quali sono già note, mentre le altre verranno fuori dal ranking ATP e WTA il 20 novembre.

La rassegna prevede delle novità rispetto a quanto accaduto in precedenza. Assisteremo a due match di singolare (uomini e donne) e a un doppio misto, a differenza di quanto è accaduto nella prima edizione (quattro singolari e il doppio). Ai nastri di partenza risponderà presente anche l’Italia: Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino tra gli uomini e Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Angelica Moratelle tra le donne comporranno il roster nostrano.

Una competizione alla quale parteciperanno giocatori e giocatrici di spicco: Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Taylor Fritz, Casper Ruud, Alexander Zverev e Hubert Hurkacz in campo maschile; Iga Swiatek, Maria Sakkari, Caroline Garcia, Marketa Vondrousova e Jessica Pegula in quello femminile. Da notare il ritorno all’agonismo di Angelique Kerber, reduce dalla gravidanza e nuovamente protagonista nel contesto in cui vinse il primo Slam, ovvero gli Australian Open del 2016.

Ebbene, gli azzurri sono stati inseriti nel Gruppo D con Francia e Germania. Di conseguenza, ci sarà proprio Kerber tra le rivali, oltre a Zverev tra le fila tedesche, mentre Adrian Mannarino e Caroline Garcia saranno i riferimenti della formazione transalpina. Gli incontri si disputeranno a Sydney.

Da notare il “Girone di ferro” (Gruppo C) formato dai campioni in carica degli USA che se la vedranno contro i padroni di casa australiani e la Gran Bretagna, mentre la Serbia di Djokovic affronterà nel Gruppo E la Repubblica Ceca e la Cina. Il regolamento prevede che si qualificheranno ai quarti di finale le prime di ciascun raggruppamento e le migliori seconde delle città in cui ci saranno i match, vale a dire Perth e Sydney. Giova ricordare che vi sarà un massimo di 500 punti in palio per il ranking ATP e WTA.

Di seguito il calendario:

CALENDARIO UNITED CUP 2024

PERTH

Gruppo A

Polonia

Spagna

X (squadra nota il 20 novembre)

Gruppo C

Stati Uniti

Gran Bretagna

Australia

Gruppo E

Repubblica Ceca

Cina

Serbia

Venerdì 29 dicembre (orari italiani)

Ore 04.00 Spagna vs X

Ore 11.00 Gran Bretagna vs Australia

Sabato 30 dicembre (orari italiani)

Ore 04.00 Repubblica Ceca vs Cina

Ore 11.00 Polonia vs X

Domenica 31 dicembre (orari italiani)

Ore 04.00 USA vs Gran Bretagna

Ore 11.00 China vs Serbia

Lunedì 1° gennaio

Ore 04.00 Polonia vs Spagna

Ore 11.00 USA vs Australia

Martedì 2 gennaio

Ore 04.00 Repubblica Ceca vs Serbia

SYDNEY

Gruppo B

Grecia

Canada

X (squadra nota il 20 novembre)

Gruppo D

Francia

Italia

Germania

Gruppo F

Croazia

Olanda

Norvegia

Sabato 30 dicembre (orari italiani)

Ore 01.30 Olanda vs Norvegia

Ore 08.30 Italia vs Germania

Domenica 31 dicembre (orari italiani)

Ore 01.30 Canada vs X

Lunedì 1° gennaio (orari italiani)

Ore 01.30 Croazia vs Norvegia

Ore 08.30 Francia vs Germania

Martedì 2 gennaio (orari italiani)

Ore 01.30 Grecia vs X

Ore 08.30 Croazia vs Olanda

Mercoledì 3 gennaio (orari italiani)

Ore 01.30 Italia vs Francia

Ore 08.30 Grecia vs Canada

QUARTI DI FINALE

PERTH

Mercoledì 3 gennaio (orari italiani)

Ore 04.00 Vincente Gruppo A vs miglior seconda

Ore 11.00 Vincente Gruppo C vs vincente Gruppo E

SIDNEY

Giovedì 4 gennaio (orari italiani)

Ore 08.3o Vincente Gruppo D vs vincente Gruppo F

Venerdì 5 gennaio (orari italiani)

Ore 08.30 Vincente Gruppo B vs miglior seconda

SEMIFINALI

Sabato 6 gennaio (orari italiani) a Sydney

Ore 01.30 Vincente 1° quarto di finale vs Vincente 3° quarto di finale

Ore 08.30 Vincente 2° quarto di finale vs Vincente 2° quarto di finale

FINALE

Domenica 7 gennaio (orari italiani) a Sydney

Ore 08.30 Vincente prima semifinale vs Vincente seconda semifinale

