L’Italia Under 17 cede 2-1 alla Grecia. Azzurrini qualificati all’Elite Round degli Europei

Nell’ultima partita del Gruppo 11 del Qualifying Round verso gli Europei 2024 di categoria, l’Italia Under 17 di mister Favo ha ceduto, in casa, 1-2 alla Grecia di Chatzopoulos.

Nella gara disputata a Forlì, la formazione tricolore è infatti stata superata al termine di un match caratterizzato da ben quattro penalty, tutti peraltro accordati nel primo tempo.

Dopo tre minuti è Liberali a sbagliare dal dischetto il possibile vantaggio. La Grecia scampato il pericolo si sblocca andando in vantaggio con Darviras per lo 0-1. Poi un botta e risposta, sempre dal dischetto: momentaneo pareggio di Maiorana e tre minuti dopo, nuovo vantaggio ospite con Kostoulas per l’1-2 dell’intervallo, che diventerà al 90′ anche il risultato finale.

L’Italia si qualifica quindi come seconda tirando un sospiro di sollievo, anche grazie alla differenza reti, dal momento che l’Irlanda del Nord è andata vicinissima al colpaccio battendo 4-0 San Marino, ma non riuscendo a recuperare totalmente il differenziale che c’era in favore degli azzurrini.

La qualificazione proietta così l’Italia alla seconda fase degli Europei Under 17, che si disputerà nei primi mesi del 2024: le 32 squadre presenti all’Elite Round saranno suddivise nuovamente in otto gironi da quattro squadre l’uno e da lì verranno decise le quindici Nazionali che raggiungeranno i padroni di casa di Cipro alla fase finale.

“In tutte e tre le partite di questo torneo – ha affermato mister Massimiliano Favo alla Rai – abbiamo trovato squadre molto chiuse, che si sono difesa a oltranza. È ovvio che dal punto di vista dei risultati non possa essere soddisfatto; lo sono per la mentalità, per il dominio del gioco, ma dobbiamo imparare a essere più incisivi. Abbiamo passato il turno e siamo contenti di questo; lo abbiamo meritato per la mole di gioco creata in tutte e tre le gare disputate, però dobbiamo essere più cinici”.

Italia-Grecia 1-2

ITALIA: Pessina; Colombo, Verde, Maffessoli (42’st Castiello), Cama; Coletta, Gariani (12’st Plicco), Di Nunzio; Liberali; Mosconi, Maiorana (20’st Camarda). A disp.: Nunziante, Cocchi, Olivieri, Garofalo, Vezzosi. All.: Favo

GRECIA: Beleris; Sulanjaku, Mokris, Bataoulas, Fragkos; Dunga, Theocharis (1’st Zouridakis), Eleftheriadis, Darviras (1’st Papanikopoulos); Kostoulas (46’st Karargyris), Mythou (12’st Tsitsilas). A disp.: Kakadiaris, Vyrsokinos, Sarris, Ntani. All. Chatzopoulos

ARBITRO: Masiyev (AZE). Assistenti: Mammadov (AZE) e Vassyutin (KAZ). IV Ufficiale: Sariyev (KAZ)

RETI: 13’pt Darviras su rig., 42’pt Maiorana su rig., 45’pt Kostoulas su rig.

NOTE – Al 3’pt Beleris para un rigore a Liberali. Ammoniti: Maiorana, Mythou, Maffessoli, Camarda, Mosconi. Recupero: 2’pt, 5’st

Foto: Comunicato FIGC