F1, Toto Wolff ammette: “Abbiamo sbagliato, le regole devono essere rispettate”

Una conclusione molto amara per la Mercedes e in parte per la Ferrari quella del GP degli Stati Uniti, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Austin, in Texas, il britannico Lewis Hamilton e il monegasco Charles Leclerc sono stati squalificati per fondo irregolare e di conseguenza sono stati cancellati dalla classifica. Hamilton aveva terminato in seconda posizione, mentre Leclerc sesto. Con questo provvedimento a salire sul podio è stato lo spagnolo Carlos Sainz con l’altra Rossa.

Un giudizio arrivato nella nottata italiana con delle reazioni. Da parte del Team Principal della Mercedes, Toto Wolff, c’è stata la presa di coscienza di quanto accaduto, distinguendo tra aspetti positivi e negativi: “Possiamo trarre ottime indicazioni dalle prestazioni della vettura. Fa male essere arrivati così vicini alla vittoria e non esserci riusciti. Ma questo è un circuito su cui solo poche gare fa non avremmo potuto ottenere buoni risultati. L’aggiornamento sembra aver reso la monoposto più prestazionale“, ha dichiarato Wolff ai microfoni di Sky Sports.

Tuttavia, è arrivata anche una squalifica pesante per Lewis: “Per quanto riguarda il risultato della gara e la squalifica, le scelte di assetto in un week end come questo, con la Sprint Race, sono sempre una sfida e lo sono ancora di più su una pista con tanti bumps come questa. Alla fine, abbiamo commesso un errore e dobbiamo prenderne atto, affinché il tutto non si ripeta. Faremo bene in Messico“, ha concluso il manager austriaco.

Foto: LiveMedia/Dppi