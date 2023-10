Karate, Mondiali 2023: Erminia Perfetto centra la finalissima, Crescenzo lotterà per il bronzo

I Mondiali 2023 di karate, che si stanno tenendo a Budapest, in Ungheria, hanno mandato in archivio un’altra giornata di gare. Ecco come sono andate le cose per i colori italiani. La notizia più bella e importante arriva da Erminia Perfetto, che nei 50 kg del kumite, si è guadagnata la finale per l’oro riuscendo a completare un percorso importantissimo battendo, nell’ordine, 10-7 la messicana Salcido, 9-1 la saudita Alrashed e 12-4 sull’egiziana Salama.

Poi la finale di pool, terminata con un equilibratissimo 2-2 contro la tedesca Shara Hubrich, e la semifinale, contro la cinese Ranran Li, vinta per 7-5. Quindi l’accesso conseguente alla finalissima di categoria, che si terrà sabato prossimo, alle ore 19, contro la kazaka Moldir Zhangbyrbay.

A livello maschile invece, sempre kumite, a regalare gioie è stato Angelo Crescenzo. L’azzurro non è riuscito ad arrivare a guadagnarsi il ticket per la finalissima iridata, fermato sul più bello al netto delle affermazioni per 8-0 sul turkmeno Atajanov, per 9-1 sull’azero Guliyev e con 5-1 sull’iraniano Meskini, a cui aggiungere la vittoria in finale di pool sul belga Abdelmaki (2-0); nei 60 kg Crescenzo potrà comunque giocarsi il bronzo, sempre sabato, contro lo slovacco Dominik Imrich.

Infine le eliminazioni. Gianluca De Vivo nei 67 kg, Lorenzo Pietromarchi nei 75 kg, Veronica Brunori nei 55 kg e Alessandra Mangiacapra nei 61 kg, non sono riusciti a esaltarsi nei loro percorsi venendo eliminati anzitempo. Domani il programma prevede il momento delle squadre di kata, dei primi turni delle formazioni di kumite e delle eliminatorie del parakarate.

Foto: FIJLKAM