Arrampicata sportiva, Laura Rogora brillante a Laval nel Preolimpico

Inizia il fine settimana di Laval (Francia) dedicato alla qualificazione continentale per le Olimpiadi di Parigi 2024. Da giovedì 26 a domenica 29 ottobre vanno in scena le qualificazioni per quanto riguarda la disciplina combinata boulder & lead. In palio c’è un solo pass per sesso.

Oggi era una giornata dedicata esclusivamente alle fasi preliminari del settore femminile e Laura Rogora ha cominciato con il piede giusto, piazzandosi in seconda posizione con il punteggio totale di 199.4, dietro solo alla francese Oriane Bertone. Terza la serba Stasa Gejo.

Più lontane sono arrivate invece le altre azzurre: Camilla Moroni è 12ma con il punteggio di 135,7, Giorgia Tesio è 17ma con lo score di 115.9. Domani sarà la volta delle qualificazioni maschili per poi entrare nel vivo tra sabato e domenica con semifinali e finali.

