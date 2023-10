Boxe, Mirko Natalizi torna sul ring: sconfitto da Matevosyan per l’IBF intercontinentale dei super welter

Mirko Natalizi è tornato sul ring dopo un anno di assenza. Il pugile italiano, che il 28 ottobre 2022 aveva sconfitto Tony Dixon per KO tecnico al PalaAtlantico di Roma, è stato sconfitto dal tedesco Haro Matevosyan allo Stadthalle di Falkensee (Germania) nel match che metteva in palio la cintura IBF intercontinentale dei pesi super welter. Il ribattezzato Terminator si è arreso contro il Campione in carica, perdendo ai punti nitida ai punti con verdetto unanime (117-111; 118-110; 118-110).

Mirko Natalizi è così incappato nella sua prima battuta d’arresto da professionista a fronte di tredici successi. Il 28enne laziale ha fallito l’assalto a un titolo di media importanza dopo che lo scorso anno si era meritato il WBC internazionale silver di questa categoria di peso. Si tratta di un passo falso per l’azzurro, che ora dovrà cercare di ripartire e meritarsi una nuova occasione di un certo calibro per provare a scalare le gerarchie.

Foto: Fabio Bozzani/FPI