Judo, i ranking olimpici aggiornati dopo i Mondiali Junior. Italia qualificata al momento in 11 categorie

Passo dopo passo, continua l’appassionante percorso di qualificazione olimpica del judo verso i Giochi di Parigi 2024. In attesa di un finale di stagione abbastanza intenso, con ancora in programma due Grand Slam, un Grand Prix ed il Campionato Europeo Senior di Montpellier, andiamo a scoprire nel dettaglio la situazione aggiornata degli italiani nelle graduatorie a cinque cerchi dopo i recenti Mondiali Junior di Odivelas.

Ad oggi l’Italia sarebbe virtualmente qualificata a Parigi in 11 categorie di peso individuali su 14 e avrebbe quindi il diritto di prendere parte alla prova a squadre. Carta olimpica ormai ipotecata nei -48 kg (Assunta Scutto), -52 kg (Odette Giuffrida) e -78 kg (Alice Bellandi), ma la strada sembra tutta in discesa anche nei -57 kg (Veronica Toniolo), -73 kg (Manuel Lombardo) e -66 kg (Elios Manzi).

Attualmente in zona qualificazione diretta ma ancora in bilico le categorie -81 kg (Antonio Esposito) e +78 kg (Asya Tavano), mentre Gennaro Pirelli è il primo degli esclusi nei -100 kg ed usufruirebbe del ripescaggio tramite quota continentale. Scenario ancor più critico per Martina Esposito, terza delle escluse nei -70 kg ma ripescata al momento grazie alla riallocazione di una quota riservata ad un altro Continente. La selezione tricolore non sarebbe rappresentata quindi nei -60 kg e +100 kg maschili e nella -63 kg femminile.

Di seguito i ranking olimpici aggiornati del judo dopo i Mondiali Junior 2023:

Uomini

-60 kg:

Miglior italiano: Angelo Pantano, 40° con 716 punti.

-66 kg:

-73 kg:

-81 kg:

-90 kg:

-100 kg:

+100 kg:

Miglior italiano: Lorenzo Agro Sylvain, 81° con 224 punti.

Donne

-48 kg:

-52 kg:

-57 kg:

-63 kg:

Migliori italiane: Flavia Favorini, 43ma con 596 punti; Agnese Zucco, 53ma con 444 punti.

-70 kg:

-78 kg:

+78 kg:

Foto: IJF