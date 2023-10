“Saranno Campioni”: Ginevra Muzzi sarà l’erede di Irma Testa?

Se parliamo di boxe femminile azzurra, il primo nome che ci viene in mente è ovviamente quello di Irma Testa, prima donna pugile italiana a partecipare ad un’Olimpiade (Rio 2016), ed anche a vincere una medaglia a Cinque Cerchi, quella di bronzo dei -57 kg a Tokyo 2021.

Podio storico, che ha consentito, tra l’altro, all’Italia di mettere in bacheca la 600ma medaglia nella storia dei Giochi Olimpici estivi. La medaglia di Irma è frutto di una programmazione iniziata due quadrienni fa, che ha portato la Federazione Pugilato Italiana ad incrementare il bacino di utenza femminile nelle palestre, aumentando così il numero di donne nelle rappresentative azzurre. E precisamente una di queste giovani atlete desiderose di seguire le orme di “The Butterfly”, risponde al nome di Ginevra Muzzi.

Classe 2007, originaria di Ciampino (Roma), Ginevra Muzzi è tesserata per la società Cona Boxe 2018. La D.T. della Nazionale junior femminile, Valeria Calabrese, spesso usa parole di grande elogio per Ginevra, considerandola forte di testa, ma soprattutto atleticamente. La romana ha un repertorio completo nel suo bagaglio tecnico e picchia duro. Infatti, pur appartenendo ancora alla categoria junior, già potrebbe valere il salto nella categoria youth -di due anni maggiore-.

I primi risultati di rilievo della 16enne sono stati ottenuti nel 2021, quando ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei Schoolgirls di Sarajevo, nella categoria di peso dei -60 kg. Nel 2022 la romana ha vinto il titolo italiano junior, la medaglia d’oro (con premio annesso alle azzurrine come miglior team femminile) nel Torneo Internazionale Junior Nations Cup di Vrbas (Serbia), ma soprattutto il bronzo nell’edizione casalinga degli Europei Junior di Montesilvano (Pescara) perdendo in semifinale contro l’irlandese Henry Lyndon (0-5).

La vera esplosione è avvenuta in questo 2023: passata ai -57 kg, Muzzi ha conquistato una splendida medaglia d’oro agli Europei junior di Ploiesti (Romania) battendo per 4-1 l’ucraina Bezfamilna. La laziale è stata l’unica atleta azzurrina (tra maschi e femmine) a salire sul gradino più alto del podio in quest’edizione dei Campionati.

Attualmente il pugilato femminile si è consacrato nel Bel Paese, ed ora non si tratta più di un unico episodio personale legato a determinate atlete come Simona Galassi, Stefania Bianchini o, appunto, Irma Testa, per citarne alcune. Ed anche Ginevra Muzzi fa parte di questo sistema, avendo ancora un margine di miglioramento tecnico molto ampio: è proprio su questo aspetto che si dovrà lavorare per metterla in condizione di aspirare a qualcosa di grande in futuro, a cominciare da Los Angeles 2028.

Maurizio Contino

Foto: FPI