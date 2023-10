Karate, i convocati dell’Italia per i Mondiali di Budapest: 29 azzurri in Ungheria

Dal 24 al 29 ottobre si svolgeranno a Budapest, in Ungheria, i Mondiali di karate e parakarate 2023: saranno in gara oltre 1000 atleti nella categoria senior e circa 100 nel parakarate. Nel corso della 26ma edizione della rassegna iridata verranno assegnati i titoli nel kata individuale ed a squadre, nel kumite individuale ed a squadre e, nel parakarate, nelle categorie Intellectually Impaired, Blind Visually Impaired e Wheelchair User.

La Nazionale italiana sarà al via con 29 atleti, di cui 23 impegnati nella categoria senior del karate e 6 nel parakarate: lo staff sarà composto dai tecnici Sara Battaglia, Vincenzo Figuccio, Gennaro Talarico, Cristian Verrecchia, Cinzia Colaiacomo e Luca Nicosanti, dal DTN Luca Valdesi, dal Vicepresidente Davide Benetello, dal preparatore atletico Massimo Montecchiani e dagli arbitri Bedendo, Giraldi, Notarianni, Olivelli, Quartana e Zaccaro.

Il calendario prevede le eliminatorie ed i ripescaggi da martedì 24 a venerdì 27, mentre sabato 28 e domenica 29 si disputeranno le finali per l’oro e per il bronzo. Le finali per il bronzo del parakarate, invece, verranno disputate nel pomeriggio di venerdì 27.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI KARATE E PARAKARATE

Kumite Individuale: Clio Ferracuti, Erminia Perfetto, Veronica Brunori, Alessandra Mangiacapra e Silvia Semeraro; Simone Marino, Angelo Crescenzo, Gianluca De Vivo, Lorenzo Pietromarchi e Michele Martina.

Kata Individuale: Mattia Busato e Terryana D’Onofrio.

Squadre kata: Terryana D’Onofrio, Elena Roversi, Michela Rizzo; Gianluca Gallo, Alessio Ghinami, Alessandro Iodice.

Squadre kumite: Matteo Avanzini, Daniele De Vivo, Matteo Fiore, Luca Maresca, Simone Marino, Michele Martina, Andre Minardi e Lorenzo Pietromarchi; Pamela Bodei, Clio Ferracuti, Alessandra Mangiacapra e Silvia Semeraro.

Parakarate: Benedetta Belotti, Federica Yakymashko, Daniele Alfonsi, Mattia Allesina, Valerio Di Cocco e Daniele Montanari

CALENDARIO ELIMINATORIE ITALIANI AI MONDIALI DI KARATE 2023

Martedì 24: Mattia Busato e Terryana D’Onofrio nel kata individuale; Simone Marino, Clio Ferracuti, Michele Martina e Silvia Semeraro nel kumite.

Mercoledì 25: Erminia Perfetto, Veronica Brunori, Alessandra Mangiacapra, Angelo Crescenzo, Gianluca De Vivo e Lorenzo Pietromarchi nel kumite individuale.

Giovedì 26: le squadre di kata maschile e femminile; tutte le categorie del parakarate; i primi incontri di kumite a squadre.

Venerdì 27: le squadre di kumite, fino a semifinali e ripescaggi.

Foto: FIJLKAM