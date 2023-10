Boxe: Michael Magnesi cerca ancora la risalita, a Roma il Mondiale Silver WBC superpiuma contro Theran

Michael Magnesi va ancora a caccia di elementi per potersi riprendere il proprio ruolo all’interno del panorama dei pesi superpiuma. Tra due giorni, nel centro tecnico federale della Federbocce di Via Fiume Bianco 77 a Roma, il Lupo Solitario italiano sfiderà Nike Theran per il titolo mondiale Silver WBC della citata categoria.

L’avversario di questa occasione è Nike Theran, ventiseienne colombiano ancora imbattuto dopo 18 combattimenti da professionista. Per lui è la prima volta di una sfida tanto lontana da casa, dal momento che, oltre a 13 salite sul ring nel suo Paese, ha combattuto in altre quattro occasioni in Repubblica Dominicana. Nel 2022 è diventato titolare della cintura WBC latina per quanto riguarda i superpiuma.

L’italiano ha già avuto modo di mandare segnali negli scorsi giorni, e anche oggi ha fatto lo stesso in conferenza stampa. Certo, il suo avversario non si è tirato indietro, ma quel che conta dal punto di vista di Magnesi è che la preparazione è andata bene. Si è allenato con uno sparring partner francese e, dopo aver stregato Valmontone contro l’argentino Ayrton Osmar Gimenez, è pronto a fare lo stesso con un pugile di sicura esperienza, ma del quale sono ancora ignote le qualità a un livello più alto di quello al quale ha finora combattuto.

Interessante anche il sottoclou, con non meno di sei combattimenti tra i quali spicca il vacante tricolore dei superleggeri tra Daniel Spada e Stefano Ramundo. Sarà francese anche l’arbitro di Magnesi-Theran, Ali Oubaooli, con giudici provenienti da Spagna, Polonia e Germania. Domani la cerimonia del peso e venerdì, finalmente, l’attesa terminerà. E con essa, forse, anche un percorso, perché Lone Wolf sta risalendo posizioni per la WBC.

Foto: LiveMedia/Domenico Cippitelli – LivePhotoSport.it