Jannik Sinner avanza al 3° turno a Shanghai: “Un po’ di fortuna al tie-break. Felice per la qualificazione alle ATP Finals”

Missione compiuta per Jannik Sinner. L’azzurro, impegnato nel secondo turno del Masters1000 di Shanghai, ha sconfitto con il punteggio di 7-6 (7) 6-2 in 1 ora e 45 minuti di gioco lo statunitense Marcos Giron e con questo risultato ha staccato il biglietto per le ATP Finals di Torino. Dopo aver vinto il torneo di Pechino, salendo alla posizione n.4 del ranking ATP, al nostro portacolori serviva battere Giron per avere la certezza matematica di essere al Pala Alpitour per il Master.

Non è stato un match semplice contro l’americano, dal momento che Jannik ha fatto fatica a ingranare nel primo set, al cospetto di un avversario che, non avendo nulla da perdere, ha giocato oltre il suo standard abituale. Tuttavia, alla distanza, si è visto il differente valore dei due e, indubbiamente, lo spartiacque del confronto è stato al tie-break del primo parziale, quando l’altoatesino è stato costretto a salvare quattro palle set.

“Il primo incontro di torneo non è mai facile. Sapevo di dover elevare il livello del mio tennis, restando mentalmente nella partita. Ho fatto un buon lavoro e ho avuto anche un po’ di fortuna al tie break del primo set“, ha raccontato a caldo Jannik, in riferimento al nastro che gli ha permesso di salvare uno dei set-point. “Se devo guardare le cose positive, alla fine della partita ho giocato meglio. La qualificazione alle Finals era l’obiettivo principale della stagione, significa tanto per me“, ha concluso il tennista nostrano.

Nel terzo turno, dunque, Sinner affronterà l’argentino Sebastian Baez e sarà necessaria una versione più convincente di quella odierna per proseguire nel percorso. Vedremo se l’azzurro saprà alzare l’asticella come ha fatto a Pechino.

Foto: LaPresse