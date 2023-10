Italia-Ucraina volley, quando si gioca la prossima partita? Programma, orario, tv, streaming

Oggi, domenica 1° ottobre, la Nazionale Italiana maschile di pallavolo gioca il secondo match nel torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Gli azzurri guidati dal CT Fefè De Giorgi sfidano oggi la nazionale del Qatar. Quando invece il prossimo impegno per i Campioni del Mondo?

48 ore esatte di riposo per gli azzurri che torneranno in campo a Rio de Janeiro martedì 3 ottobre alle 22.00 (ora italiana) contro la nazionale dell’Ucraine. Impegno dunque sicuramente alla portata di Simone Giannelli e compagni, contro una squadra che non dovrà però essere sottovalutata, nonostante la sconfitta all’esordio contro Cuba.

Di seguito il programma dettagliato di Italia-Ucraina, prossimo impegno della Nazionale Italiana di pallavolo maschile nel torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Sarà possibile vedere il match in diretta televisiva su SkySport Arena, mentre la diretta streaming sarà affidata a SkyGo, Now TV e Volleyball World TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro.

PROGRAMMA ITALIA-UCRAINA, PROSSIMA PARTITA PREOLIMPICO VOLLEY MASCHILE

Martedì 3 ottobre

22.00 Italia-Ucraina (diretta tv su Sky Sport Arena)

ITALIA-UCRAINA PREOLIMPICO VOLLEY MASCHILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: Sky Go, NOW tv e Volleyball World Tv

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: Photo LiveMedia/Nicola Mastronardi