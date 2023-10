Il monito di Federica Brignone: “Non posso andare avanti all’infinito, spero arrivino altre gigantiste”

Giornata di presentazioni al Teatro Armani. È andato in scena oggi il Fisi Media Day, con le squadre degli sport invernali che hanno avuto l’incontro con i giornalisti in vista della prossima stagione.

Tra le più attese c’è ovviamente Federica Brignone, reduce dalla medaglia d’oro ai Mondiali di sci alpino in combinata. Le sue parole in esclusiva ad OA Sport: “Il mio obiettivo è quello di tornare a vincere, di tornare sul gradino più alto del podio. Non penso né ai record né alla Coppa del Mondo, serve fare tutti i week-end fatti bene. Il mio obiettivo è quello di essere competitiva, di riuscire a sciare forte sempre, di mettermi in gioco, di essere motivata e di viverla bene. Ho raggiunto più di quello che sognavo quando era ragazzina, ora è tutto un di più, ma sono motivata e ho ancora voglia”.

Prosegue parlando del vivaio italiano: “Mi auguro che quelle due o tre ragazze giovani che hanno già fatto punti questo inverno possano continuare a crescere, magari sfruttando la nostra esperienza. Noi non possiamo continuare all’infinito. A parte me e Marta Bassino non ci sono state altre italiane nelle prime sette, mi auguro che le italiane tornino a fare gigante. Ce n’è bisogno”.

Il ruolo di portabandiera alle Olimpiadi: “Ci sono ancora due anni, è un bel sogno, mi piacerebbe un sacco, vedremo se sarò ancora al top fisicamente”.

Il rapporto (migliorato) con Sofia Goggia: “Non ci frequentiamo moltissimo perché lei ha un programma diverso. Ho organizzato una serata per ballare, tante hanno aderito ed è venuta anche lei. Poi abbiamo organizzato altre serate con tutta la squadra delle polivalenti per svagarci, ma Sofia non c’era perché dormiva sulle piste”.

Foto: Lapresse