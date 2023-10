I convocati dell’Italia per la partita contro l’Inghilterra: gli azzurri per le qualificazioni agli Europei 2024. La lista completa

L’Italia deve subito pensare a un possibile match spartiacque per il destino del girone C di qualificazione agli Europei 2024 in Germania. Gli azzurri volano a Wembley per affrontare l’Inghilterra, in vetta alla classifica a 13 punti con gli azzurri alle loro spalle con l’Ucraina a quota 10.

Il gruppo a disposizione di Luciano Spalletti è cambiato più volte nel corso di queste giornate. Nello scorso weekend si è dovuto fare a meno di Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali, implicati nello scandalo scommesse venuto a galla negli ultimi giorni, mentre nella giornata di ieri sia Federico Chiesa che Mattia Zaccagni hanno lasciato Coverciano.

Numerose variazioni dunque: sono arrivati prima Riccardo Orsolini del Bologna, poi la coppia composta da Samuele Ricci del Torino e Stefan El Shaarawy della Roma. Questa dunque la lista dei convocati.

ITALIA, I CONVOCATI PER LA PARTITA CON L’INGHILTERRA

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham)

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Francesco Acerbi (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Gianluca Mancini (Roma), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Roma), Samuele Ricci (Torino)

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Moise Kean (Juventus), Riccardo Orsolini (Bologna)

