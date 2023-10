Hockey pista, Serie A1 2023: Forte e Grosseto raggiungono Sarzana in vetta

Termina la prima parte di incontri legata alla quarta giornata del Campionato di Serie A1 2023-2024 di hockey su pista. In attesa della sfida tra Trissino e Sarzana l’attuale capolista Forte Dei Marmi ha compiuto il proprio dovere, trovando la quarta vittoria consecutiva passeggiando contro il Giovinazzo e viaggiando a punteggio pieno insieme a Grosseto.

La compagine toscana nello specifico ha demolito gli avversari chiudendo i conti con l’ampio risultato di 11-5, sintomo di un match dominato dall’inizio alla fine. Vittoria dunque anche per Grosseto che si è aggiudicato il derby regolando Follonica per 3-2.

Successo in scioltezza poi per Lodi, team che ha regolato Breganze per 4-0. Poker anche per Sandrigo, passato per 4-1 contro il Monza.

Domani, domenica 29 ottobre, si disputeranno gli ultimi tre incontri.

SERIE A1 HOCKEY PISTA: RISULTATI 29 OTTOBRE

28/10/23 ore 20:45 Centro Porsche Firenze V.H.Forte Indeco A.F.P. Giovinazzo 11-5 28/10/23 ore 20:45 C.P. Grosseto 1951 Follonica H.1952 3-2 28/10/23 ore 20:45 Telea Medical Sandrigo H. TeamServiceCar H.R.C. Monza 4-1 28/10/23 ore 21:00 Amatori Wasken Lodi VenetaLab H.Breganze 4-0 29/10/23 ore 18:00 Tierre Chimica Montebello H. Engas H.Vercelli 29/10/23 ore 18:00 Ubroker H.Bassano 1954 Why Sport H.C. Valdagno 29/10/23 ore 18:00 Hockey Trissino Gamma Innovation H.Sarzana

CLASSIFICA GENERALE

# Squadra Punti Partite Giocate Differenza gol Ultime 3 gare 1 Centro Porsche Firenze V.H.Forte 9 3 17 V-V-V 2 Gamma Innovation H.Sarzana 9 3 6 V-V-V 3 Edilfox C.P. Grosseto 1951 9 5 4 S-S-V 4 Hockey Trissino 7 3 17 V-V-P 5 Follonica H.1952 7 4 2 V-P-S 6 Tierre Chimica Montebello H. 6 4 2 S-V-V 7 Amatori Wasken Lodi 4 3 3 S-P-V 8 TeamServiceCar H.R.C. Monza 4 4 2 S-P-S 9 Telea Medical Sandrigo H. 4 4 -1 S-S-V 10 Why Sport H.C. Valdagno 4 3 -4 P-S-V 11 Ubroker H.Bassano 1954 3 3 -1 S-S-V 12 Engas H.Vercelli 3 2 -4 S-V 13 VenetaLab H.Breganze 0 4 -19 S-S-S 14 Indeco A.F.P. Giovinazzo 0 4 -24 S-S-S

Foto: FISR