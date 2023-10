Volley femminile, Cuneo espugna Bergamo con i colpi di Rozanski e Davyskiba

Cuneo ha sconfitto Bergamo per 3-2 (25-20; 17-25; 19-25; 25-22; 16-14) nell’anticipo della quarta giornata della Serie A1 di volley femminile. Le piemontesi si sono imposte in trasferta e hanno conquistato il secondo successo stagionale, agganciando Roma, Casalmaggiore e Firenze al sesto posto. Le orobiche sono incappate nel terzo posto consecutivo e restano al decimo posto insieme a Pinerolo e Chieri.

A trascinare le ospiti sono state Anna Adelusi (14 punti) e Lena Stigrot (17), in coppia cifra anche Anna Haak (12), sorella minore di Isabella che nel pomeriggio ha conquistato la Supercoppa Italiana con Conegliano. Alle padrone di casa non sono bastate da parte delle attaccanti Olivia Rozanski (19 punti, 3 muri), Anna Davyskiba (12) e Lorrayna Marys Da Silva (11), in doppia cifra anche Bozana Butigan (10).

Photo LiveMedia/Andrea Amato