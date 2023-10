Hockey pista: Follonica e Trissino si dividono la posta nel big match della Serie A1 2023

Due pareggi, tre vittorie e una classifica di nuovo compatta. E’ quanto emerge dopo la terza giornata del Campionato di Serie A1 2023 di hockey su pista, turno contrassegnato dal primo big match della stagione che ha visto fronteggiarsi Follonica e i Campioni d’Italia di Trissino.

Una disputa conclusa con un roboante 2-2, risultato che rispecchia chiaramente anche quanto visto sul campo, dove le due compagini si sono di fatto divise i due tempi. I padroni di casa infatti nel primo round hanno messo a referto due reti, salvo poi essere raggiunti dai rivali nella seconda frazione, rimanendo così appaiati in testa alla classifica.

Pareggio poi anche tra Monza e Lodi, squadre che hanno raggiunto il fischio finale su 3-3. Da segnalare poi la preziosa vittoria di Bassano sul campo del Giovinazzo per 2-4, quella di Valdagno su Grosseto per 2-1 e quella di Sarzana su Sandrigo, regolato per 4-2.

Di seguito risultati e classifica della Serie A1 2023 di hockey su pista

SERIE A1: I RISULTATI DELLA TERZA GIORNATA

21/10/23 ore 20:00 Indeco A.F.P. Giovinazzo Ubroker H.Bassano 1954 2-4 21/10/23 ore 20:45 TeamServiceCar H.R.C. Monza Amatori Wasken Lodi 3-3 21/10/23 ore 20:45 Gamma Innovation H.Sarzana Telea Medical Sandrigo H. 4-2 RINVIATA Engas H.Vercelli Centro Porsche Firenze V.H.Forte 21/10/23 ore 20:45 Follonica H.1952 Hockey Trissino 2-2 21/10/23 ore 20:45 Why Sport H.C. Valdagno C.P. Grosseto 1951 2-1 25/10/23 ore 20:45 VenetaLab H.Breganze Tierre Chimica Montebello H.

LA CASSIFICA AGGIORNATA

# Squadra Punti Partite Giocate Differenza gol Ultime 3 gare 1 Hockey Trissino 7 3 17 V-V-P 2 Follonica H.1952 7 3 3 V-V-P 3 Centro Porsche Firenze V.H.Forte 6 2 11 V-V 4 Edilfox C.P. Grosseto 1951 6 3 5 V-V-S 5 Gamma Innovation H.Sarzana 6 2 4 V-V 6 TeamServiceCar H.R.C. Monza 4 3 5 V-S-P 7 Why Sport H.C. Valdagno 4 3 -4 P-S-V 8 Tierre Chimica Montebello H. 3 2 0 S-V 9 Ubroker H.Bassano 1954 3 3 -1 S-S-V 10 Engas H.Vercelli 3 2 -4 S-V 11 Amatori Wasken Lodi 1 2 -1 S-P 12 Telea Medical Sandrigo H. 1 3 -4 P-S-S 13 VenetaLab H.Breganze 0 2 -13 S-S 14 Indeco A.F.P. Giovinazzo 0 3 -18 S-S-S

Foto: FISR