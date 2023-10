Beach volley, Bianchin/Scampoli si fermano al nono posto a Goa, Fransca/Gradini in semifinale a Maiorca!

Giornata in chiaroscuro quella di ieri per il beach volley italiano impegnato su più fronti a livello internazionale. A Goa (Challenge) un pizzico di delusione per l’eliminazione agli ottavi di Bianchin/Scampoli, mentre a Maiorca (Future) prima top 4 di coppia per Gradini/Frasca, entrambe già una volta in carriera quarte in un torneo World Tour, Gradini con Scampoli nel 2018 ad Agadir e Frasca con Barboni nel 2021 ad Alba Adriatica, mentre chiudono quinte Calì/Annibalini e Ditta/Sestini.

GOA

Prestazione da dimenticare per Bianchin/Scampoli che avevano iniziato molto bene l’avventura nel Challenge di Goa con due vittorie e poi negli ottavi di finale sono state sconfitte 2-0 dalle francesi Vieira/Chamereau. Le transalpine si sono aggiudicate 21-18 un primo set molto combattuto e nel secondo parziale le azzurre hanno mollato la presa da subito, perdendo 21-10.

Play-off femminili: Helland-Hansen/Olimstad (NOR)-Dunarova/Resova (CZE) 2-1 (14-21, 21-13, 15-12), Carro/Lobato (ESP)-Kotnik/Lovsin (SLO) 0-2 (22-24, 13-21)

Ottavi di finale femminili: Liliana/Paula (ESP)-Kotnik/Lovsin (SLO) 2-0 (23-21, 23-21), Placette/Richard (FRA)-Álvarez/Moreno (ESP) 1-2 (19-21, 21-19, 12-15), Ahtiainen/Lahti (FIN)-Zeng/Lin (CHN) 2-1 (19-21, 21-16, 15-8), Hildreth/Van Gunst (USA)-Ittlinger/Borger (GER) 0-2 (18-21, 32-34), Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 0-2 (19-21, 20-22), Vieira/Chamereau (FRA)-Bianchin/Scampoli (ITA) 2-0 (21-18, 21-10), Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA)-Shiba/Maruyama (JPN) 2-0 (21-15, 21-14), Agatha/Rebecca (BRA)-Helland-Hansen/Olimstad (NOR) 2-0 (21-13, 21-16)

Quarti di finale femminili: Ittlinger/Borger (GER)-Ahtiainen/Lahti (FIN) 2-0 (21-16, 21-18), Vieira/Chamereau (FRA)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 1-2 (21-17, 19-21, 12-15), Liliana/Paula (ESP)-Álvarez/Moreno (ESP) 0-2 (17-21, 17-21), Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA)-Agatha/Rebecca (BRA) 2-0 (22-20, 21-18)

Semifinali femminili: Ittlinger/Borger (GER)-Álvarez/Moreno (ESP), Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA)

Play-off maschili: Pithak/Poravid (THA)-Seidl/Pristauz (AUT) 0-2 (15-21, 15-21), Bassereau/Lyneel (FRA)-Pftzschner/Winter (GER) 0-2 (18-21, 18-21)

Ottavi di finale maschili: Pftzschner/Winter (GER)-Mol/Berntsen (NOR) 2-0 (23-21, 26-24), Canet/Rotar (FRA)-Kantor/Zdybek (POL) 2-1 (21-15, 19-21, 31-29), Pedrosa/Campos (POR)-Hodges/Schubert (AUS) 0-2 (19-21, 18-21), Herrera/Gavira (ESP)-Evans/Budinger (USA) 2-0 (21-17, 21-12), Krattiger/Breer (SUI)-Heidrich/Dillier (SUI) 1-2 (16-21, 21-13, 10-15), Bello/Bello (ENG)-Stankevicius/Knasas (LTU) 2-1 (19-21, 21-17, 15-8>), Schalk/Bourne (USA)-Seiser/Grössig (AUT) 2-1 (18-21, 21-17, 15-10), Hörl/Horst (AUT)-Seidl/Pristauz (AUT) 0-2 (15-21, 11-21)

Quarti di finale maschili: Canet/Rotar (FRA)-Pfretzschner/Winter (GER) 1-2 (19-21, 21-19, 13-15), Herrera/Gavira (ESP)-Hodges/Schubert (AUS) 2-0 (21-16, 21-18), Bello/Bello (ENG)-Heidrich/Dillier (SUI) 2-0 (21-15, 21-17), Seidl/Pristauz (AUT)-Schalk/Bourne (USA) 2-0 (23-21, 21-17).

Semifinali maschili: Pfretzschner/Winter (GER)-Herrera/Gavira (ESP), Bello/Bello (ENG)-Seidl/Pristauz (AUT)

MAIORCA

Obiettivo semifinale centrato per una delle coppie azzurre iscritte al Future di Maiorca. Si tratta di Gradini/Frasca che hanno trovato la giornata perfetta e prima, negli ottavi di finale, hanno sconfitto le ceche Slukova/Neuschaeferova con il punteggio di 2-1. Le azzurre sono partite bene vincendo 21-14 il primo set, poi il ritorno delle ceche che hanno pareggiato il conto (16-21) mentre netto è il successo azzurro nel tie break, 15-10. Nei quarti di finale ancora un successo al tie break per le italiane che hanno battuto 2-1 le tedesche Uhl/Schurzholz. Primo set tutto di marca teutonica che si chiude 17-21 per le rivali delle azzurre che si ritrovano e vincono nettamente il secondo parziale (21-16) e poi vincono 15-11 un combattuto tie break. In semifinale le italiane troveranno le belghe Cools/VD Vonder.

Si ferma ai quarti di finale l’avventura di Calì/Annibalini (per loro comunque un’esperienza positiva a livello internazionale, battute 2-0 (21-14, 21-17) da Cools/Vd Vonder e stop agli ottavi per Ditta/Sestini, battute 2-0 (21-16, 21-14) dalle cinesi Zhu Lingdi/Cao.

Ottavi di finale: Zhu Lingdi/Cao (CHN)-Sestini/Ditta (ITA) 2-0 (21-16, 21-14), Remmelg/Hollas (EST)-Kernen/Bossart (SUI) 0-2 (15-21, 18-21), Frasca/Gradini (ITA)-Slukova/Neuschaeferova (CZE) 2-1 (21-14, 16-21, 15-10), Cools/Vd Vonder (BEL)-Bentele/Lutz (SUI) 2-0 (21-11, 21-19)

Quarti di finale: Zhu Lingdi/Cao (CHN)-Triantafyllidi/Matiou (GRE) 2-1 (22-20, 19-21, 15-12), Florian/Munar (ESP)-Kernen/Bossart (SUI) 2-1 (17-21, 21-19, 15-13), Frasca/Gradini (ITA)-Uhl/Schürholz (GER) 2-1 (17-21, 21-16, 15-11), Cali/Annibalini (ITA)-Cools/Vd Vonder (BEL) 0-2 (14-21, 13-21)

Semifinali: Zhu Lingdi/Cao (CHN)-Florian/Munar (ESP), Frasca/Gradini (ITA)-Cools/Vd Vonder (BEL)

Photo LiveMedia/Davide Di Lalla