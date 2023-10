Hockey ghiaccio: Vipiteno strapazza l’Unterland ed è seconda in Alps League 2023

Vipiteno si rimette subito in carreggiata. Dopo la sconfitta rimediata solo all’extra time contro Gherdeina la squadra trentina è salita in cattedra nel turno del giovedì dedicato al Campionato Alps League 2023-2024, superando nettamente l’Unterland con un secco 8-0.

Un derby cambiato nettamente nel secondo periodo, totalmente dominato dai padroni di casa e contrassegnato da ben cinque reti. Ad aprire il Festival del goal è stato Conci (1:39), seguito poi da Capannelli (3:46) e da una doppietta di Maylan (5:14, 7:26) che ha preceduto l’ultimo sigillo messo a referto da Cianfrone (16:32). Nel terzo turno sono poi arrivati altri timbri di ad opera di Eisendle (7:23), Niccolai (12:43) e Conci (15:09).

Lotta, soffre e alla fine vince Renon, uscita vittoriosa dal ghiaccio del Salzburg 2 con il risultato di 3-4, complice il goal siglato ai supplementari da Ginetti (2:07).

Niente da fare invece per gli altri team italiani: Cortina ha perso infatti ai rigori (2-1) il confronto con il Kitzbuhel, mentre Gherdeina è stata travolta dal Klagenfurt II per 6-1. Vittoria rotonda poi di Jesenice, in grado di passare per 1-8 a casa di Fassa. Male anche Merano, la quale nulla ha potuto al cospetto di un gagliardo Zeller Eisbaren, bravo a imporsi per 2-5.

L’Alps League tornerà il prossimo 7 ottobre.

Foto: