Beach volley, Ranghieri/Carambula aprono il Mondiale azzurro in Messico. In campo anche Rossi/Lupo e Nicolai/Cottafava

E’ subito Italia al Mondiale di Tlaxcala in Messico che prende il via questa sera alle 22.30 con le prime sfide dei gironi maschili e femminili. Appuntamento importantissimo, quello messicano, per le coppia italiane che dovranno cercare di ottenere un buon risultato per provare a scalare qualche posizione nel ranking olimpico. La prima coppia classificata del girone sarà direttamente qualificata agli ottavi, la seconda e le migliori terze ai sedicesimi, le peggiori terze dovranno disputare un play-off per accedere ai sedicesimi di finale.

Ad inaugurare il Mondiale azzurro saranno Alex Ranghieri e Adrian Carambula che entrano in campo con i favori del pronostico contro la coppia del Nicaragua Mora/Lopez. Gli azzurri vogliono tornare al successo che manca ormai dall’Europeo di Vienna e mettere a posto la questione passaggio del turno.

Subito dopo a scendere in campo saranno Enrico Rossi e Daniele Lupo. La coppia allenata da Fosco Cicola ha raggiunto una settimana fa la sede della rassegna iridata e ha portato a termine una sessione molto intensa di allenamenti per cercare di recuperare al meglio la condizione, minata dallo stop a causa del Covid contratto da Daniele Lupo due settimane fa che ha impedito alla coppia azzurra di disputare le qualificazioni dell’Elite 16 di Parigi.

Lupo/Rossi debuttano questa sera alle 23.30 ora italiana contro gli olandesi Boermans/De Groot che sono reduci dal quinto posto ottenuto a Parigi, grazie al successo nel girone. Si tratta già di una partita importante anche in chiave secondo posto nel girone che comprende anche i campioni in carica (e campioni olimpici) norvegesi Mol/Sorum che affronteranno Lupo/Rossi domani alle 20 e i più abbordabili rappresentanti del Mozambico Monjane/Ainadino Martinho che incontreranno gli azzurri domenica alle 23.30.

Compito sicuramente meno complicato per Nicolai/Cottafava che dovrebbero avere pochi problemi contro la coppia messicana composta da Barajas/Cruz. La coppia italiana, reduce da un paio di mesi di grande spessore, scenderà in campo alle 3.00 con il compito di mettere a posto la questione qualificazione. Domani entreranno in scena Gottardi/Menegatti.

Queste le partite in programma stasera e nella notte. 6/10 22.30: Mol/Sørum (Nor)-Monjane/Ainadino Martinho (Moz), Åhman/Hellvig (Swe)-Leon/Marcos (Ecu), Hodges/Schubert (Aus)-Pedrosa/Campos (Por), Ranghieri/Carambula (Ita)-Mora/Lopez (Nca).

23.30: Boermans/de Groot (Ned)-Lupo/Rossi (Ita), Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Mol/Berntsen (Nor), George/Andre (Bra)-Jawo/Koita (Gam), Hörl/Horst (Aut)-Seidl/Pristauz (Aut)

7/10 0.30: Agatha/Rebecca (Bra)-Ittlinger/Borger (Ger), Carol/Barbara (Bra)-Nnoruga/Franco (Nig), Ludwig/Lippmann (Ger)-Ishii/Mizoe (Jpn), Cannon/Kraft (Usa)-Álvarez/Moreno (Esp)

3.00: Cottafava/Nicolai (Ita)-Barajas/Cruz (Mex), Herrera/Gavira (Esp)-McHugh/Burnett (Aus), Hughes/Cheng (Usa)-Albarran/Vidaurrazaga (Mex), Xue/Xia (Chn)-Torres/Rivera (Mex)

4.00: Evandro/Arthur (Bra)-Galindo/Aguirre (Mex), Sarabia /Virgen (Mex)-Abicha/El Azhari (Mar), Gutierrez/Flores (Mex)-Vanessa/Sinaportar (Moz), Vergé-Dépré/Mäder (Sui)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha)

5.00: Partain/Benesh (Usa)-Peter/Hernan (Ven), Crabb/Brunner (Usa)-Popov/Reznik (Ukr), Perusic/Schweiner (Cze)-Alayo/Diaz (Cub), Vitor Felipe/Renato (Bra)-Schachter/Dearing (Can)

Foto Fivb