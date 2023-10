Hockey ghiaccio: Valpusteria perde ma rimane in testa al Campionato ICE League 2023-2024

Valpusteria perde e il Villach si avvicina nel sabato dedicato al Campionato ICE League 2023 di hockey su ghiaccio. La capolista ha infatti dovuto cedere il passo in casa del Fehervar AV 19 per 5-3, rimanendo in testa della classifica a quota 24 ad una sola lunghezza dalle altre inseguitrici.

Un brutto KO per i lupi, leggermente incostanti nell’ultimo periodo e autori di un match complicatosi particolarmente nella seconda frazione. Ad aprire le danze ci ha infatti pensato Leavans al 15:28 del primo periodo, rete che sarà in realtà il preludio del tris firmato nel secondo atto da Laberge (6:25) e da Kurlat (7:30, 12:59).

La prima timida risposta di Pusteria arriva al 13:24 con Atwal, sigillo che incoraggia la squadra italiana, abile a portarsi sul 4-2 con Schofield al 12:55 del terzo turno. Ma nel momento migliore degli ospiti ci pensa Leclerc a ripristinare le distanze, tmibrando al 16:52 la rete del 5-2, parziale poi mutato all’ultimo giro di orologio con l’ultimo goal di Catenacci.

L’ICE League tornerà domani, domenica 16 ottobre.

Foto: Iwan Foppa