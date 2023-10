Hockey ghiaccio: Vipiteno perde ancora nell’Alps League 2023-2024. Il derby lo vince Ritten

Arriva la seconda sconfitta consecutiva per Vipiteno. Dopo il KO rimediato in occasione del big match contro lo Jesenice il team trentino ha dovuto cedere il passo al Ritten nel derby interno, uno degli incontri di cartellone del sabato di Alps League 2023-2024. La squadra in questo modo si è allontanata ancora di più dalla vetta della classifica, adesso distante quattro punti.

Nello specifico i trentini si sono dovuti arrendere con il risultato di 2-4 in una partita decisa tutta nell’ultima frazione, contrassegnata da ben tre reti da parte di Renon.

Vittoria invece per Merano, abile a passare per 7-10 in casa del Lustenau; cade però l’Unterland che, tra le mura amiche , si è dovuto arrendere al cospetto dello Zeller Eisbaren per 4-6.

L’Alps League tornerà il prossimo 17 ottobre.

Foto: Max Pattis