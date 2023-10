Basket femminile, tutto semplice per la Virtus Bologna e la Reyer Venezia negli anticipi della terza giornata di Serie A

Si è aperta oggi la terza giornata della Serie A 2023/2024 di basket femminile. Nella serata si sono disputate due partite, ovvero Battipaglia-Virtus Bologna e Brixia-Reyer Venezia, e tutto è andato secondo i pronostici: andiamo a vedere nel dettaglio ciò che è successo.

Tutto facile per la Virtus Bologna sul campo di Battipaglia. Le V Nere hanno preso il largo già a inizio partita e hanno poi continuato a incrementare il gap fino al nettissimo 76-47 finale. Sugli scudi in casa V Nere soprattutto Olbis Andrè con i suoi 15 punti e 7 rimbalzi, ma vanno segnalate anche le buonissime prove di Rupert e Dojkic: entrambe hanno chiuso il match con 13 punti. Inutili invece per la squadra di casa i 21 di Ferrari Calabro. Grazie a questo successo la Virtus Bologna è rimasta prima a punteggio pieno.

Discorso praticamente uguale per la Reyer Venezia, che ha vinto nettamente sul parquet di Brixia e, come la Virtus Bologna, ha mantenuto il punteggio pieno in campionato. La partita non ha avuto storia: dopo un primo quarto abbastanza equilibrato (13-17), le ragazze di Andrea Mazzon hanno cambiato decisamente marcia e hanno conquistato agilmente la vittoria con il punteggio di 87-49. Fondamentale per la Reyer una straordinaria Makurat, autrice di 22 punti e 6 rimbalzi, ma hanno dato un grande contributo anche Kuier con i suoi 16 punti e Cubaj con 12. Ininfluenti invece per il Brixia i 15 punti di Garrick.

CLASSIFICA SERIE A FEMMINILE BASKET

Venezia 6*

Virtus Bologna 6*

San Martino 4

Campobasso 4

Schio 2

Sanga Milano 2

San Giovanni 2

Brixia 2 *

Oxygen Roma 0 **

Ragusa 0 **

Faenza 0

Sassari 0

Battipaglia 0 *

*Una partita in più

**Una partita in meno

Foto: LaPresse