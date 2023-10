Hockey ghiaccio: ruggiti di Val Pusteria e Bolzano in ICE League

Due partite e due vittorie. Le italiane impegnate nel venerdì della regular season dell’ICE Hockey League 2023-2024 fanno bottino pieno sul ghiaccio.

In rimonta, dopo aver recuperato l’iniziale 1-0 firmato da Piff, il Val Pusteria si impone 1-3 in casa dei Vienna Capitals facendo sua la partita dapprima con il punto del pari di Atwal e poi con due squilli nel finale di gara messi a segno da Andergassen e da Hannoun, quest’ultimo quando gli avversari erano con uno schieramento da portiere volante in “empty net”.

Bolzano invece, alla Sparkasse Arena, spazza via, con il medesimo risultato e il medesimo andamento, i Graz99ers. Gli altoatesini, dopo una prima frazione chiusa sullo 0-0, vanno sotto incassando il gol di Dodero, ma trovando poi il modo di rimontare con le griffe di McClure e Valentine per il 2-1 e poi con Frigo nel terzo e ultimo troncone di gara.

L’ICE Hockey League 2023-2024 tornerà di scena già domani sera. Ancora Val Pusteria di scena: i “Lupi” saranno protagonisti ancora in trasferta, nella tana dell’Hydro Fehervar AV 19.

Foto: Iwan Foppa