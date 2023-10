Hockey ghiaccio: Asiago vince il derby contro Val Pusteria in ICE League. Bolzano si impone in trasferta

Il venerdì sera della stagione regolare dell’ICE Hockey League 2023-2024 regala spettacolo. Due le partite nelle quali le tre franchigie italiane erano coinvolte. Andiamo a vedere come sono andate le cose.

Iniziamo dalla pesantissima vittoria per 1-2 del Bolzano in casa degli ungheresi del Fehervar. Grande prestazione delle “Foxes” che vanno subito avanti con Mantenuto, poi si fanno rimontare nella seconda frazione del match dalla rete di Stipsicz, salvo poi ritrovare la testa del match ancora con un Mantenuto scatenato.

Poi il derby fra Asiago e Val Pusteria. I veneti colgono un’affermazione incredibile imponendosi in casa per 2-0 grazie alla doppietta griffata da Marchetti. Dopo una prima frazione terminata sullo 0-0, Asiago trova il modo di passare resistendo poi al ritorno avversarie e trovando il modo di chiudere i conti nel terzo troncone di gara con una rete a porta vuota.

L’ICE Hockey League tornerà di scena nei prossimi giorni. Domenica saranno in campo tutte e tre le squadre: Val Pusteria in casa, Bolzano e Asiago in trasferta.

Foto: Serena Fantini