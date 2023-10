F1, Charles Leclerc: “Il grip è buono per chi parte in secondo: qualifica positiva”

Charles Leclerc si conferma in grande forma in quel di Austin: dopo la pole position ottenuta ieri, il monegasco conquista la prima fila in vista della Sprint Race in programma questa sera a mezzanotte. Il numero 16 della Ferrari è arrivato ad appena 55 millesimi da Max Verstappen, mostrando ancora una volta il suo talento sul giro secco.

Queste le sue parole a caldo dopo la Sprint shootout: “La macchina era esattamente la stessa rispetto a quella di ieri, soltanto che le condizioni sono cambiate e abbiamo dovuto adattarci molto rapidamente, ma nel complesso è stata una buona qualifica. E’ un peccato non essere in pole per la gara di oggi, ma il secondo posto comunque non è male su questa pista e io farò di tutto per cercare di superare Max alla curva 1″.

Sul possibile vantaggio di partire dalla seconda casella della griglia: “Il grip sembra buono per chi parte secondo guardando al passato, ma non so se sperarlo perché domani partirò in pole: spero oggi di passare Verstappen e di riuscire a partire anche in maniera pulita domani. Verstappen è sempre stato molto forte, solo che ieri è andato un po’ largo e gli hanno tolto il tempo, oggi era un po’ più forte di me. Il punto forte della Red Bull è il passo gara e probabilmente dovremo ancora inseguirli domani“.

Foto: Lapresse