Gran Piemonte 2023: Van Aert il più atteso, ma potrà superare la salita di Alpette?

Il calendario delle classiche autunnali italiani, parte fondamentale del finale di stagione del ciclismo su strada, continua con il Gran Piemonte. Arrivata alla sua 107a edizione, la corsa piemontese può vantare di essere una delle classiche in assoluto più “anziane”, dato che la prima edizione fu tenuta addirittura nel 1906.

Come spesso accaduto negli ultimi anni, l’organizzazione della corsa ha deciso di proporre un percorso inedito, con caratteristiche diverse rispetto alle passate edizioni. Il tracciato disegnato per questo 2023 è lungo appena 152 km, partendo da Borgofranco d’Ivrea ed arrivando a Favria.

Dopo 88 km quasi del tutto pianeggianti, la corsa esploderà nella parte finale, dove sono stati raggruppati tutti gli ostacoli. Si parte con i 7 km al 3,5% verso Colleretto Castelnuovo, seguiti immediatamente dai 5.2 km al 5.5% verso la Località Faiallo. Sarà poi il momento dell’ascesa più dura di giornata, quella dove i migliori scalatori proveranno a fare la differenza: i 5 km all’8.8% verso Alpette potranno segnare la corsa in modo indelebile. Ripida discesa, ultimo strappo a Prascorsano e giù in discesa quasi fino al traguardo.

La natura cangiante di questa corsa ha visto nelle ultime edizioni corridori molto diversi entrare nell’albo d’oro (da Rigoberto Uran ad Egan Bernal passando per Giacomo Nizzolo e Sonny Colbrelli) e quest’anno non mancheranno i pretendenti al successo. L’uomo più atteso in una starlist non ancora completa è senz’altro Wout van Aert, reduce dall’affermazione alla Coppa Bernocchi.

Il belga ha dimostrato di poter andar forte su qualsiasi terreno ma, se attaccato con insistenza da scalatori più forti nella salita di Alpette, potrebbe non reggere. Tra gli uomini più interessanti ad aver confermato la loro presenza ci sono Marc Hirschi, Bauke Mollema e la solita EF che, tra Andrea Piccolo, Sean Quinn e Michael Valgren avrà diverse opzioni.

Foto: LaPresse