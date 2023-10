Giro di Lombardia 2023, i favoriti: scontro stellare tra Pogacar, Evenepoel e Roglic!

Tutto pronto per l’ultima Classica Monumento della stagione. Si torna in Italia per il consueto appuntamento con il Lombardia, giunto alla sua 117ma edizione. Una corsa che si preannuncia spettacolare visto che al via sono presenti tre dei più forti corridori al mondo, che partiranno ovviamente da favoritissimi.

Su tutti Tadej Pogacar, che va a caccia di una strepitosa tripletta dopo le edizioni vinte consecutivamente nel 2021 e 2022. Lo sloveno della UAE Emirates nelle corse di avvicinamento non ha mostrato una condizione strepitosa, ma la preparazione è stata tutta in funzione della Classica delle Foglie Morte.

A sfidarlo ovviamente il connazionale Primoz Roglic. Ultima corsa in maglia Jumbo-Visma per lui che ha dato spettacolo sul San Luca, dominando il Giro dell’Emilia. Uscito dalla Vuelta, sembra avere uno stato di forma superiore a quello di Pogacar: va a caccia della seconda Monumento della carriera.

Molto più silenzioso l’avvicinamento di Remco Evenepoel. Dopo la Vuelta il campione belga della Soudal-QuickStep non è tornato in gara e lo farà direttamente sabato a Como. Brutti ricordi per lui nella classica italiana, vista la caduta del 2020, va a caccia del riscatto.

Foto: Lapresse