Golf, Ryder Cup, Luke Donald: “Abbiamo smentito gli scettici, Dodo Molinari Ã¨ stato fondamentale”

Si chiude in trionfo per il Team Europe la Ryder Cup 2023, ospitata dal Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio. La squadra del “Vecchio Continente”, nonostante qualche brivido, è riuscita a gestire il vantaggio accumulato nelle prime due giornata, chiudendo col punteggio di 16½- 11½.

Parole di gioia per un commosso Luke Donald, capitano non giocatore degli europei, nella conferenza stampa post-vittoria: “Sono felicissimo per questi dodici ragazzi, hanno dato tutto quello che avevano in questa settimana. Non molti ci davano grandi chance di vittoria, sicuramente non dopo la sconfitta di due anni fa. Li abbiamo smentiti”.

Poi su quest’ultima giornata: “Ci eravamo messi nella condizione di avere il destino nelle nostre mani. Abbiamo eseguito quello che era il nostro piano: partire forte, giocare come una squadra, sfruttare l’energia del pubblico. Nella Ryder Cup le emozioni sono sempre tante, e quest’anno non ha fatto eccezione”.

Parole al miele di Donald anche sui fratelli Molinari, vice-capitani del team: “Dodo (Edoardo Molinari, ndr) è stato fondamentale per la squadra. Il gioco del golf è sempre più dominato dalle statistiche e ho usato spesso i numeri per spiegare ai ragazzi come e perché avremo raggiunto la vittoria. Dodo ha raccolto gran parte di quei numeri ed è stato importantissimo. Anche Francesco ci ha dato tanto, mi ha aiutato tantissimo”.

Foto: LaPresse