Golf: ancora caos maltempo, di nuovo rinviato il terzo giro dell’Alfred Dunhill Links Championship 2023

Non accenna a placarsi il caos pioggia in Scozia. L’Alfred Dunhill Links Championship 2023 è costretto a fermarsi per il secondo giorno consecutivo a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Come conseguenza, il terzo giro, che andrà in scena domani, sarà anche l’ultimo e avrà una sostanziale particolarità: si disputerà su tre percorsi.

Questo perché, ovviamente, proseguire fino a martedì è stato giudicato impraticabile e, contemporaneamente, si è ancora al punto in cui tutti i giocatori devono ancora completare uno tra Kingsbarns, Carnoustie ed Old Course di St. Andrews. Gli spettatori potranno accedere, peraltro, solo a quest’ultimo campo.

La speranza, a questo punto, è che il lunedì permetta ai giocatori di chiudere quella che è fuor di dubbio un’enorme fatica considerata la situazione. Che, peraltro, fa sì che non ci saranno per forza di cose tagli, dato che si sarebbe dovuto procedere a effettuarli già ieri.

Al momento la leadership è di Matt Fitzpatrick: l’inglese conduce con lo score di -13 davanti allo spagnolo Nacho Elvira e allo scozzese Grant Forrest con -12. 40° a -4 Guido Migliozzi, 86° a -1 Renato Paratore.

Foto: Matt Hooper / Shutterstock.com