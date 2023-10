Golf, il ranking mondiale piange per l’Italia. Ma alle Olimpiadi di Parigi 2024 potrebbero qualificarsi due azzurri…

L’Italia, al momento è inutile negarlo, sta vivendo a livello di giocatori un periodo complicato con il golf. La Ryder Cup 2023 è stata il momento più alto della storia di quest’anno tricolore, e non va di certo sottovalutato: oltre 270.000 presenze al Marco Simone Golf & Country Club nella settimana di allenamenti, Junior Ryder Cup, All Star Match e competizione principe complessiva sono un numero che fa capire quanto sia stata grande la passione attorno all’evento.

Le chance di qualificazione di golfisti italiani si erano accese nel 2022 con Guido Migliozzi e il suo successo all’Open di Francia, che però è rimasto sostanzialmente isolato. Da allora il vicentino ha vissuto una forma molto altalenante, passando da una top 100 di nuovo molto vicina all’uscita dai 200 (va detto che, di recente, ha colto alcuni risultati nei 20 sul tour europeo che stanno contribuendo a riportarlo in una discreta fiducia).

Il numero 1 azzurro, così, resta Francesco Molinari, che seppur a sua volta a rischio di uscita dai 200 è riuscito a cogliere l’unico risultato di rilievo per quel che concerne l’Italia sui circuiti maggiori: il 5° posto ad Abu Dhabi a gennaio. Anche per questo il ranking mondiale non sorride certo agli azzurri. E, in questo senso, sembra un po’ un ritorno agli anni difficili dell’inizio del secolo, in cui per qualche anno al declino di Costantino Rocca non seguirono particolari vicende fino al successo di “Chicco” all’Open d’Italia 2006, preludio a una carriera la cui brillantezza è nota a tutti.

Tutte queste situazioni si vanno a riflettere anche sulla strada che porta a Parigi 2024. Va ricordato il regolamento olimpico: entro le prime 15 posizioni possono qualificarsi alla rassegna a cinque cerchi i migliori quattro di ciascun Paese. Dal 16° posto in poi, invece, si scende a due per Paese. Di fatto, solo gli USA hanno un “pacchetto completo” da quattro (al momento Scheffler, Cantlay, Schauffele e Homa), mentre la Gran Bretagna, comprensiva di tutto, ha tutti gli inglesi di grido a oggi pronti per il Le Golf National, vale a dire Fitzpatrick, Hatton e Fleetwood. Ci sarebbe anche Rory McIlroy, che però ha scelto fin da inizio carriera di rappresentare l’Irlanda sulla base del fatto che ai nordirlandesi è concesso di scegliere sotto quale bandiera gareggiare a inizio carriera. McIlroy ha scelto Dublino, senza mai cambiar strada.

La teoria dice che entrano i primi 60 della graduatoria mondiale. La pratica dice che, poiché l’OWGR è pieno zeppo di americani e britannici (ma non solo), la forbice si allarga notevolmente, fino ad arrivare a oggi al numero 335, cioè il portoricano Rafael Campos, ultimo ingresso diretto alle Olimpiadi sul percorso che fu della Ryder Cup 2018, oltre che dell’Open di Francia da diversi lustri. Va inoltre ricordata la particolarità delle scelte del comitato olimpico olandese: se Joost Luiten o chi per lui non sarà entro il 100° posto al 17 giugno 2024, allora sarà proibita la partecipazione.

Ecco perché, allo stato attuale, Francesco Molinari e Guido Migliozzi possono considerarsi comodamente all’interno della fascia qualificazione per le Olimpiadi, essendo rispettivamente 50° e 54°. Il torinese sarebbe alla sua prima volta, dal momento che saltò le edizioni di Rio e Tokyo per differenti ragioni, mentre il vicentino in Giappone ha raccolto il 32° posto dopo aver sognato per diverso tempo una top ten. Vale però la pena ricordare come proprio Migliozzi, al Le Golf National, abbia quel ricordo molto felice di un fenomenale approccio per il birdie alla 18 che, lo scorso anno, lo ha reso vincitore dell’Open transalpino.

C’è anche il capitolo delle riserve, che si apre qualora ci dovessero essere delle rinunce. In casa Italia, il ruolo è al momento in capo a Edoardo Molinari, che con Francesco ha svolto il ruolo di vicecapitano al Marco Simone, e a Matteo Manassero, che insieme a diversi altri azzurri è stato grande protagonista sul Challenge Tour con la speranza di rientrare sul DP World Tour dopo anni difficili e un processo di risalita lungo un paio d’anni.

A proposito di azzurri, va rimarcata proprio questa speranza: considerato che, dopo tempi difficilissimi legati a guai fisici, Renato Paratore sta provando a ritrovare costanza (e se la ritrova sull’interezza dei quattro giorni diventa pericoloso per tutti) e ha anche un numero elevatissimo di tagli superati in chiave continentale. Inoltre, dati anche i cinque successi azzurri sul Challenge Tour (2 Manassero, 1 Laporta, Pavan e Scalise), ecco che potrebbe arrivare una certa competizione per i posti olimpici. Ma di domande al 2024 (e alla fine del 2023) ancora ce ne sono da fare: Francesco Molinari ritornerà in una buona forma? Migliozzi riprenderà la via che l’ha portato fino al quarto posto dello US Open 2021? A questo e ad altro solo il tempo darà risposta.

Di seguito il ranking aggiornato tenendo conto dell’ultimo ranking mondiale stilato secondo i tornei della scorsa settimana (2-8 ottobre). Il primo numero è legato alla classifica olimpica, il secondo a quella dell’OWGR.

1 1 Scottie Scheffler USA

2 2 Rory McIlroy IRL

3 3 Jon Rahm ESP

4 4 Viktor Hovland NOR

5 5 Patrick Cantlay USA

6 6 Xander Schauffele USA

7 7 Max Homa USA

8 8 Matt Fitzpatrick GBR

9 11 Tyrrell Hatton GBR

10 13 Tommy Fleetwood GBR

11 15 Cameron Smith AUS

12 16 Tom Kim KOR

13 21 Sepp Straka AUT

14 23 Jason Day AUS

15 26 Sungjae Im KOR

16 29 Ryan Fox NZL

17 33 Corey Conners CAN

18 34 Shane Lowry IRL

19 35 Emiliano Grillo ARG

20 38 Hideki Matsuyama JPN

21 48 Nick Taylor CAN

22 52 Adrian Meronk POL

23 59 Ludvig Aberg SWE

24 64 Joaquin Niemann CHI

25 70 Alex Noren SWE

26 71 Victor Perez FRA

27 76 Pablo Larrazabal ESP

28 79 Mito Pereira CHI

29 81 Thomas Detry BEL

30 83 Nicolai Hojgaard DEN

31 90 Rasmus Hojgaard DEN

32 91 Stephan Jaeger GER

33 92 Abraham Ancer MEX

34 93 Thriston Lawrence RSA

35 96 Yannik Paul GER

36 102 Alejandro Tosti ARG

37 104 Ryo Hisatsune JPN

38 105 Christiaan Bezuidenhout RSA

39 116 Joost Luiten NED

40 120 Thomas Pieters BEL

41 127 Romain Langasque FRA

42 144 Daniel Hillier NZL

43 156 Anirban Lahiri IND

44 165 C.T. Pan TPE

45 168 Shubhankar Sharma IND

46 175 Sami Valimaki FIN

47 178 Carl Yuan CHN

48 180 Zecheng Dou CHN

49 191 Sadom Kaewkanjana THA

50 197 Francesco Molinari ITA

51 201 Kevin Yu TPE

52 203 Gavin Green MAS

53 207 Sebastián Muñoz COL

54 214 Guido Migliozzi ITA

55 261 Phachara Khongwatmai THA

56 277 Scott Vincent ZIM

57 282 Kristian Johannessen NOR

58 286 Kalle Samooja FIN

59 305 Fabrizio Zanotti PAR

60 335 Rafael Campos PUR

