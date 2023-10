Golf femminile: Italia, al momento ci sono due pass per Parigi 2024. Ma la corsa è ancora lunga

Abbiamo già parlato del sistema di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il golf maschile: è ora giunto il momento di passare al campo femminile, dove il meccanismo è fondamentalmente identico. Andranno al Le Golf National, infatti, le prime 60 giocatrici del ranking mondiale (Rolex Rankings, WWGR; ci sono più definizioni, con o senza sponsor). Per ranking mondiale, però, si dovrà forzatamente intendere quello olimpico.

Come già tra gli uomini, infatti, la situazione è sostanzialmente identica: la presenza in massa di giocatrici di determinati Paesi fa sì che la forbice si allarghi fin molto oltre la trecentesima posizione. Vale infatti il principio per cui nelle prime 15 posizioni un Paese abbia 4 pass a disposizione come massimo, mentre oltre questi sono solo due. Allo stato attuale, solo gli USA possono vantare quattro giocatrici tra le 15, in virtù di una congiuntura positiva che ha scalzato un fortissimo dominio soprattutto sudcoreano; si tratta di Lilia Vu, esplosa quest’anno vincendo due Major, Nelly Korda, Allisen Corpuz e Megan Khang. Per intenderci, ad oggi resterebbero fuori figure come Jennifer Kupcho, Lexi Thompson e la stella nascente Rose Zhang.

Per tutto il resto del mondo, il contingente è ad oggi limitato a due. E qui veniamo al discorso dell’Italia, che può vantare al momento la possibilità di mandare due giocatrici in terra francese. Si tratta, in particolare, di Virginia Elena Carta e Alessandra Fanali. Entrambe hanno trovato una stagione di buon livello sul Ladies European Tour, con vari posizionamenti in top ten. Per essere più precisi, la milanese classe ’96 è riuscita a salire in alto nel corso dell’anno fino al numero 231, prima di avere una flessione negli ultimi tornei fermata solo molto di recente, con l’11° posto a Hong Kong. Per quel che riguarda la ventiquattrenne di Fiuggi, al primo anno dopo l’esperienza di Arizona State (in cui ha condiviso il campo con Linn Grant), c’è stato a settembre un brevissimo ingresso tra le prime 300 dovuto all’Irish Open (nona) e al Big Green Egg Open a Hilversum (sesta).

Il capitolo delle riserve mette attualmente in corsa la sola Roberta Liti, attualmente di nuovo con vista LPGA Tour, anche se tanto nel caso di Carta quanto in quello di Fanali l’IGF (International Golf Federation, che gestisce le questioni olimpiche) la sua è una quarta scelta in linea di, per così definirla, successione. Attenzione, però, anche alle possibili crescite da dietro di Clara Manzalini e Benedetta Moresco, in rampa di lancio per un futuro potenzialmente importante.

Va ricordato, ad ogni modo, che attualmente la situazione vede il “taglio” al 329° posto in chiave a cinque cerchi. Ciò significa che, da quelle parti, ancora molto può essere rimescolato e che, per avere una certa sicurezza di andare sul percorso che già fu della Ryder Cup 2018, occorre andare perlomeno sulla zona del 250° posto. Il tutto lasciando temporaneamente da parte alcune situazioni che sono perlomeno discutibili. Per esempio, il comitato olimpico olandese attualmente permetterebbe la partecipazione ad Anne Van Dam perché top 100, ma qualora uscisse da quel novero ciò ne provocherebbe l’esclusione a causa della rigidità di tali regole. Rigidità perché, appunto, nel golf le variabili sono talmente tante che anche lontano dalla top 100 i tornei si possono vincere eccome. Compresi i Major, come ha insegnato Sophia Popov nel 2020 (la tedesca, non va mai dimenticato, era al 304° posto).

Di seguito l’attuale aggiornamento del ranking olimpico, effettuato nella giornata di ieri. Il primo numero esprime la posizione in termini di Olimpiadi, il secondo quello del piazzamento WWGR. Va ricordato che il sistema di qualificazione prevede che il ranking facente fede per la rassegna a cinque cerchi sia quello del 24 giugno 2024.

1 1 Lilia Vu USA

2 2 Ruoning Yin CHN

3 3 Jin Young Ko KOR

4 4 Nelly Korda USA

5 5 Celine Boutier FRA

6 6 Hyo-Joo Kim KOR

7 7 Minjee Lee AUS

8 8 Charley Hull GBR

9 9 Xiyu Lin CHN

10 10 Allisen Corpuz USA

11 11 Brooke M. Henderson CAN

12 12 Lydia Ko NZL

13 13 Atthaya Thitikul THA

14 14 Megan Khang USA

15 15 Linn Grant SWE

16 17 Nasa Hataoka JPN

17 18 Georgia Hall GBR

18 19 Leona Maguire IRL

19 20 Ashleigh Buhai RSA

20 21 Ayaka Furue JPN

21 22 Hannah Green AUS

22 30 Carlota Ciganda ESP

23 41 Anna Nordqvist SWE

24 47 Gaby Lopez MEX

25 48 Aditi Ashok IND

26 52 Chanettee Wannasaen THA

27 72 Albane Valenzuela SUI

28 73 Perrine Delacour FRA

29 84 Nanna Koerstz Madsen DEN

30 89 Olivia Cowan GER

31 98 Anne Van Dam NED

32 103 Stephanie Meadow IRL

33 105 Celine Borge NOR

34 108 Paula Reto RSA

35 109 Klara Davidson Spilkova CZE

36 111 Ana Pelaez Trivino ESP

37 119 Morgane Metraux SUI

38 120 Esther Henseleit GER

39 133 Emily Kristine Pedersen DEN

40 142 Chia Yen Wu TPE

41 149 Maria Fassi MEX

42 156 Peiyun Chien TPE

43 160 Bianca Pagdanganan PHI

44 169 Diksha Dagar IND

45 192 Matilda Castren FIN

46 200 Manon De Roey BEL

47 208 Maude-Aimee Leblanc CAN

48 211 Daniela Darquea ECU

49 232 Pia Babnik SLO

50 261 Natasha Oon MAS

51 282 Sara Kouskova CZE

52 299 Virginia Elena Carta ITA

53 301 Emma Spitz AUT

54 305 Ursula Wikstrom FIN

55 306 Sarah Schober AUT

56 313 Ines Laklalech MAR

57 316 Dewi Weber NED

58 317 Alessandra Fanali ITA

59 325 Dottie Ardina PHI

60 329 Momoka Kobori NZL

Foto: Federazione Italiana Golf