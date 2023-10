Giro di Turchia 2023, Victor Langellotti si impone davanti a Lutsenko in salita. Super Pellizzari: è terzo

Sesta e terzultima tappa della 58a edizione del Giro di Turchia: un venerdì che prevedeva un arrivo in salita da non sottovalutare a Selçuk con gli ultimi 4,8 km che pendevano in media al 7,8%. Sono di conseguenza entrati in gioco gli scalatori e ad avere la meglio è stato il monegasco della Burgos-BH Victor Langellotti, al secondo successo della carriera.

Langellotti che ha anticipato allo sprint Alexey Lutsenko: il kazako dell’Astana ha così conservato la leadership della classifica generale. Al terzo posto si piazza un ottimo Giulio Pellizzari: il classe 2003 della Green Project-Bardiani CSF-Faizanè ha confermato di avere delle doti da scalatore tutt’altro che indifferenti, facendo questo piazzamento in un contesto di buoni corridori.

Il marchigiano aveva provato ad attaccare a poco più di un chilometro dal traguardo, salvo essere ripreso a soli 100 metri dallo striscione d’arrivo dal rientro di Langellotti e Lutsenko. Davvero a un passo dal colpaccio il giovane corridore di San Severino Marche che avrà occasione di riprovarci nella tappa di domani con arrivo a Izmir che presenterà ancora diverse difficoltà altimetriche.

Foto: Lapresse