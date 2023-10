Giro di Lombardia 2023: tutti gli italiani in gara. Presenti Zana e Ganna, tanti azzurri al via

Si svolgerà domani, sabato 7 ottobre 2023, la 117ma edizione de Il Lombardia, ultima Classica Monumento della stagione. Al via della Classica delle Foglie Morte si presenteranno tutte le squadre World Tour, più sette formazioni Professionali, ossia la Lotto Dstny, l’Israel-Premier Tech, la Tudor Pro Cycling, la Q.36 Pro Cycling, la TotalEnergies e le italiane EOLO-Kometa e Green Project-Bardiani CSF-Faizanè.

Al momento non è ancora disponibile la startlist completa ufficiale dell’evento, ma è praticamente già sicuro che tra i corridori al via ci saranno anche tanti italiani, tra cui Andrea Bagioli (Soudal – Quick Step) e Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), reduci rispettivamente dalla vittoria e dalla quinta posizione alla Gran Piemonte di mercoledì. Altri elementi azzurri che si presenteranno alla partenza saranno gli interessanti Filippo Zana (Team Jayco AlUla), Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost) e Domenico Pozzovivo (Israel – Premier Tech), mentre purtroppo mancherà Giulio Ciccone (Lidl-Trek), che non ha ancora recuperato dopo la brutta caduta di martedì alle Tre Valli Varesine.

È importante sottolineare che, nonostante la forte presenza azzurra per questa gara, sarà molto difficile vedere un nostro portacolori lottare per la vittoria finale, vista la concorrenza di altissimo livello. Qui di seguito tutti gli italiani presenti nella startlist provvisoria de Il Lombardia 2023.

ITALIANI IN GARA GIRO DI LOMBARDIA 2023 (STARTLIST PROVVISORIA)

ALPECIN-DECEUNINCK

CONCI Nicola

OLDANI Stefano

SBARAGLI Kristian

ASTANA QAZAQSTAN

BATTISTELLA Samuele

SCARONI Christian

VELASCO Simone

BAHRAIN-VICTORIOUS

BURATTI Nicolò

PASQUALON Andrea

TIBERI Antonio

ZAMBANINI Edoardo

BORA-HANSGROHE

ALEOTTI Giovanni

EF EDUCATION-EASYPOST

PICCOLO Andrea

INEOS GRENADIERS

GANNA Filippo

PUCCIO Salvatore

INTERMARCHÉ-CIRCUS-WANTY

PETILLI Simone

SOUDAL-QUICKSTEP

BAGIOLI Andrea

MASNADA Fausto

TEAM ARKEA-SAMSIC

VERRE Alessandro

TEAM JAYCO ALULA

ZANA Filippo

DE MARCHI Alessandro

COLLEONI Kevin

UAE TEAM EMIRATES

FORMOLO Davide

ULISSI Diego

EOLO-KOMETA CYCLING TEAM

BAIS Mattia

FORTUNATO Lorenzo

PIGANZOLI Davide

GREEN PROJECT-BARDIANI CSF-FAIZANÈ

MARCELLUSI Martin

MAGLI Filippo

LUCCA Riccardo

COVILLI Luca

TONELLI Alessandro

TOLIO Alex

ISRAEL-PREMIER TECH

POZZOVIVO Domenico

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

BRAMBILLA Gianluca

CALZONI Walter

Foto: LaPresse