Giro di Lombardia 2023: Giulio Ciccone non ci sarà. Forfait dopo la caduta alla Tre Valli Varesine

Niente Giro di Lombardia 2023 per Giulio Ciccone. Il corridore della Lidl-Trek è obbligato a dare forfait dopo che, due giorni fa, è caduto alla Tre Valli Varesine. L’incidente gli costa, in sostanza, la possibilità di essere al via dell’ultima Classica Monumento della stagione ciclistica.

Dopo la caduta, gli esami medici che sono stati svolti all’ospedale di Varese avevano escluso problemi importanti, ma è chiaro che il corridore non ha certo particolari intenzioni di rischiare in maniera eccessiva. Di qui la rinuncia alla corsa che andrà in scena tra due giorni.

Questo il comunicato del team: “Nonostante i trattamenti osteopatici e fisioterapici a cui si sta sottoponendo, Ciccone ha ancora malessere e dolori nella zona pelvica, toracica e lombare. Mercoledì ha svolto una breve prova sui rulli, ma si è visto che non è in grado di pedalare con l’intensità necessaria per una gara. Nei prossimi giorni il corridore verrà sottoposto a degli approfonditi esami radiologici per valutare meglio le sue condizioni“.

Il teatino classe 1994 quest’anno ha come principali vette (è il caso di dirlo) della stagione la conquista della classifica scalatori tanto al Giro del Delfinato quanto, soprattutto, al Tour de France. Un’annata però anche parzialmente sfortunata, con la positività al Covid-19 che gli ha impedito di partecipare al Giro d’Italia.

