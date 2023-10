Giro del Veneto 2023: programma, orari, tv, percorso, streaming

Andrà in scena mercoledì 11 ottobre l’edizione numero 86 del Giro del Veneto. La stagione 2023 del ciclismo su strada è ormai agli sgoccioli e tutti gli eventi più importanti in calendario sono ormai alle spalle. La corsa italiana rappresenta dunque una delle ultimissime occasioni per i corridori di cercare un successo.

PERCORSO GIRO DEL VENETO 2023

Si parte da Tombolo per arrivare al Santuario della Madonna di Monte Berico a Vicenza dopo 170.2 km. I primi 95 km della corsa propongono un tratto in linea con lo strappo di Teolo (3 km al 4.4%) e la rapida sequenza degli strappi di Villaga (2.5 km al 5.6%), di Grancona (1.6 km al 6.3%) e di Brendola (5.4 km al 3.8%) che farà da antipasto al finale della corsa. Da lì partirà infatti un circuito di 15 km, da ripetere per 5 volte, il cui punto focale sarà rappresentato dall’ascesa di 800 metri all’8% sul Monte Berico, strappo che porterà alla linea del traguardo nell’ultima tornata.

ORARI GIRO DEL VENETO 2023

Orario di partenza: 12.45

Orario di arrivo: 16.30-17.00 circa

GIRO DEL VENETO 2023, COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 HD dalle 14.30, Rai Sport HD dalle 15.30

Diretta streaming: Eurosport.it, DAZN e Discovery+ dalle 14.30, Rai Play dalle 15.30

Diretta live testuale: OA Sport dalle 12:45

Foto: LaPresse