Giro del Veneto 2023: gran vittoria in volata di Dorian Godon, Mozzato sesto

Dopo la Freccia del Brabante ecco il Giro del Veneto. Sicuramente la stagione migliore della carriera per Dorian Godon che si conferma cacciatore di classiche: il francese classe dell’AG2R Citroën Team 1996 domina la volata ristretta sul traguardo di Vicenza.

Prima parte di gara non ad altissima velocità e, dunque, tanta fatica per formare l’attacco giusto che si è creato a circa 80 chilometri dall’arrivo. In sei in fuga: Jonas Abrahamsen (Uno-X Pro Cycling Team), Michael Belleri (Biesse – Carrera), Stan Dewulf (AG2R Citroen Team), Davide De Cassan (EOLO-Kometa), Brent Van Moer (Lotto Dstny) e Joey Rosskopf (Q36.5 Pro Cycling Team).

Plotone a gestire la situazione soprattutto con la UAE Emirates, di gran lunga la squadra più in forma al via. Ad una tornata dal termine si è dimezzato il drappello davanti, con Van Moer, Abrahamsen e Dewulf a resistere, mentre nel gruppo principale è arrivato l’attacco di Marc Hirschi (UAE) che ha dato una bella strattonata, seguito a ruota da Filippo Zana.

I fuggitivi sono stati raggiunti a 8 chilometri dal traguardo. Il plotone poi si è lanciato verso la volata ristretta sul finale: sprint molto caotico nel quale è venuto fuori Dorian Godon (AG2R Citroen) davanti al norvegese Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team) ed al belga Florian Vermeersch (Lotto Dstny). Top-5 completata da Corbin Strong e Marc Hirschi, mentre sesto è il migliore degli italiani, Luca Mozzato (Team Arkéa Samsic). Tra i primi dieci anche Samuele Battistella (Astana Qazaqstan) e Gianluca Brambilla (Q36.5 Pro Cycling Team).

Foto: Michal Dziedziak / Shutterstock.com