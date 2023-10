Ginnastica, Melanie De Jesus rinvigorita dalla cura Biles: la Francia si coccola una stella e una squadra da meglia per Parigi

Melanie De Jesus Dos Santos era andata in crisi dopo la splendida apoteosi degli Europei 2019, quando si laureò Campionessa d’Europa nel concorso generale individuale e al corpo libero. La rassegna continentale di Stettino aveva confermato sul palcoscenico internazionale un nuovo potenziale fenomeno, che l’anno precedente aveva fatto parte dell’incredibile squadra capace di conquistare l’argento con la squadra ai Mondiali di Glasgow e che nel 2017 era stata quinta sul giro completo in campo iridato.

La francese aveva però faticato a confermarsi sulla cresta dell’onda dopo quegli exploit: i Mondiali degli anni successivi erano stati deludenti, alle Olimpiadi di Tokyo 2020 era sembrata l’ombra di se stessa e pareva ormai essere uscita dai radar della ginnastica artistica per quanto concerne le primissime posizioni in campo iridato. La nativa del Martinica non si è però arresa e ha voluto rilanciare, decidendo di cambiare vita dal punto di vita agonistica: ad aprile 2022 si è trasferita negli USA, per farsi seguire dai coniugi Landi, ovvero gli allenatori di Simone Biles.

La transalpina, aiutata anche dal fatto che Cecile e Laurent siano francesi (entrambi hanno indossato i colori della squadra nazionali, addirittura la signora partecipò alle Olimpiadi di Atlanta 1996), ha preso l’aereo per Houston e ha fatto base al World Champions Centre. L’obiettivo era chiaro: la 23enne voleva ritrovare la forma dei giorni migliori e tornare competitiva per raggiungere grandi obiettivi alle Olimpiadi di Parigi 2024, di fronte al proprio pubblico.

Il lavoro ha effettivamente ripagato e ha restituito un’atleta più serena, consapevole dei propri mezzi, più coriacea e combattiva, più convinta delle proprie potenzialità e decisa nel rivestire il ruolo di capitana. Nella finale a squadre dei Mondiali ha tirato fuori gli artigli, si è caricata sulle spalle l’intero quintetto e l’ha trascinato verso la medaglia di bronzo. La Francia riabbraccia la sua stella assoluta, con in mano un alloro in più nella gara che premia il movimento di un intero Paese e alla vigilia dei Giochi casalinghi.

La cura Simone Biles ha funzionato, anzi non dobbiamo dimenticare che a gara terminata è stata proprio l’americana a ricercare Melanie e ad abbracciarla caldamente, da compagna di allenamento in un momento difficile per entrambe e concluso con una vera apoteosi. Non è finita qui, perché la francese potrebbe togliersi anche delle soddisfazioni nella finale all-around di domani sera, con uno sguardo verso gli atti conclusivi di specialità in programma nel fine settimana.

Foto: Lapresse