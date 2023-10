Ginnastica artistica, Mondiali 2023: startlist e ordini di rotazione della finale a squadre maschile, l’Italia apre agli anelli

La Finale a Squadre maschile dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica 2023 andrà in scena oggi (martedì 3 ottobre, dalle ore 19.30). Allo Sportpaleis di Anversa (Belgio) si preannuncia grande spettacolo, le migliori otto formazioni del Pianeta lotteranno per le medaglie. Verrà adottato la severa formula tipica degli atti conclusivi del team event: 5-3-3, ovvero ogni compagine schiera cinque atleti, tre salgono su ogni attrezzi e tutti i punteggi vengono considerati, non sono concessi scarti e dunque ogni errore può costare caro.

Il Giappone di Daiki Hashimoto, Kenta Chiba e Kazuma Kaya (ovvero i primi tre del concorso generale individuale) partirà con tutti i favori del pronostico. Gli asiatici scatteranno dal corpo libero insieme agli USA di Yul Moldauer e Asher Hong. Gli americani hanno tutte le carte in regola per puntare al podio insieme alla Gran Bretagna di Max Whitlock, Jake Jarman e Courtney Tulloch (partenza dal cavallo con maniglie).

Sulla carta sono questi le tre pretendenti, ma ci sono delle outsider in grado di fare saltare il banco, a cominciare dall’Italia. I Campioni d’Europa, quarti lo scorso anno in campo iridato, partiranno dagli anelli e proveranno a sognare in grande: Nicola Bartolini, Mario Macchiati, Yumin Abbadini, Matteo Levantesi e Lorenzo Minh Casali hanno tutti i mezzi per sorprendere. I Moschettieri partiranno agli anelli insieme alla Germania di Pascal Brendel, Nils Dunkel e Lukas Dauser.

Anche i teutonici sono degli outsider insieme al Canada di Felix Dolci (inizio al cavallo) e alla Svizzera di Florian Langenegger (via dal volteggio). Chi non è outsider è la Cina, ma i Campioni del Mondo in carica sono andati malissimo in qualifica e dal volteggio dovranno cercare di riemergere guidati da Liu, Sun, Su, Lin e You. Di seguito gli ordini di rotazion della Finale a Squadre maschile dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica.

Foto: Lapresse