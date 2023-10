Ginnastica artistica, le qualificate alle Olimpiadi 2024: assegnati tutti i pass alle squadre femminili, c’Ã¨ l’Italia!

I Mondiali 2023 di ginnastica artistica mettono in palio una cospicua quantità di pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Si è delineato il quadro di tutte le Nazioni ammesse ai Giochi con le rispettive squadre femminili (cinque posti a testa). C’è anche l’Italia in virtù del quinto posto ottenuta in qualifica ad Anversa. Dodici formazioni voleranno nella capitale francese, dunque è già stato assegnato un totale di 60 biglietti per la rassegna a cinque cerchi.

Contestualmente i primi tre Paesi non ammessi non la squadra hanno avuto diritto a un posto non nominale, a essi si aggiungono le prime 14 ginnaste del turno preliminare del concorso generale individuale la cui Nazione non era ammessa con la squadra alle Olimpiadi. Il resto dei pass verrà elargito tra le finali di specialità dei Mondiali 2023, la Coppa del Mondo 2024 e i Campionati Continentali 2024. Di seguito i qualificati della ginnastica artistica maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024.

QUALIFICATI GINNASTICA ARTISTICA ALLE OLIMPIADI PARIGI 2024

SQUADRE – 12 squadre da 5 atleti ciascuno

USA (dai Mondiali 2022)

Gran Bretagna (dai Mondiali 2022)

Canada (dai Mondiali 2022)

Cina (dai Mondiali 2023)

Brasile (dai Mondiali 2023)

Italia (dai Mondiali 2023)

Paesi Bassi (dai Mondiali 2023)

Francia (dai Mondiali 2023)

Giappone (dai Mondiali 2023)

Australia (dai Mondiali 2023)

Romania (dai Mondiali 2023)

Corea del Sud (dai Mondiali 2023)

INDIVIDUALISTE – 36 posti complessivi

1 posto alla Germania (dai Mondiali 2023)

1 posto al Messico (dai Mondiali 2023)

1 posto all’Ungheria (dai Mondiali 2023)

Kayla Nemour (Algeria)

Pauline Schaefer-Betz (Germania)

Alexa Moreno (Messico)

Filipa Martins (Portogallo)

Aleah Finnegan (Filippine)

Bettina Czifra (Ungheria)

Alba Petisco (Spagna)

Anna Lashchevska (Ucraina)

Lena Bickel (Svizzera)

Hillary Heron (Panama)

Caitlin Rooskrantz (Sudafrica)

Sona Artamonova (Repubblica Ceca)

Lihie Raz (Israele)

Lucija Hribar (Slovenia)

POSTI DA ASSEGNARE:

4 posti attraverso le finali di specialità dei Mondiali 2023 (uno per attrezzo, se non ci sono candidate eleggibili si prendono i risultati della qualifica, fuori dai Paesi qualificati con la squadra)

8 posti attraverso la Coppa del Mondo 2023 (due per attrezzo, fuori dai Paesi qualificati con la squadra)

5 posti attraverso i Campionati Continentali 2024 (uno per Continente tramite le qualifiche all-around, fuori dalle Nazioni qualificate alle Olimpiadi con la squadra)

1 posto da determinare per riallocazione

1 wild card

Foto: Lapresse