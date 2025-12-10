“Il re deve tornare sul trono, mi attende l’immortalità”: Tyson Fury si rimette in gioco?

“Il re deve tornare sul suo trono. C’è una strada lunga e solitaria che solo io posso percorrere, ma dopo lunghe e dure battaglie mi attende l’immortalità“. Tyson Fury si è lasciato andare sui social media, pubblicando questo post a quasi un anno di distanza dall’annunciato ritiro: il 21 dicembre 2024, infatti, perse con verdetto unanime la rivincita contro Oleksandr Usyk e decise di appendere i guantoni al chiodo (operazione già effettuata in passato, salvo poi rientrare in scena).

Le due brucianti sconfitte con l’ucraino nel corso della passata stagione nei due match che mettevano in palio le corone mondiali dei pesi massimi sembravano aver convinto il britannico a farsi da parte, ma la decisione sembrerebbe non essere definitiva stando a quanto pubblicato nelle ultime ore. Il ribattezzato The Gypsy King potrebbe infatti decidere di tornare nuovamente sul ring a 37 anni, ma per il momento gli scenari all’orizzonte sono poco nitidi.

I suoi manager hanno pubblicato un’immagine che lo ritrae con in capo una corona e seduto sul trono. Si vocifera di un possibile incontro a marzo, chiaramente contro un avversario da definire e in una sede da comunicare. Ricordiamo che al momento Usyk è Campione del Mondo WBC, WBA, IBF, mentre la cintura WBO è in capo al britannico Fabio Wardley, proprio perché l’ucraino ha deciso di non difenderla.