Fantacalcio, possibili scommesse e rivelazioni decima giornata (27-30 ottobre): chi può regalare bonus inattesi

Decima giornata di campionato ed è di nuovo tempo di fantacalcio. Un weekend lungo, lunghissimo, in cui bisognerà già schierare le formazioni fino al lunedì. E con questo articolo, vi proponiamo alcuni nomi che possono essere stuzzicanti per questi quattro giorni di partite, a cui magari non avevate pensato.

DIFENSORI

In casa Salernitana si è passati alla difesa a quattro: contro un team bloccato come il Genoa, che si affida molto alle scorribande di Retegui e Gudmundsson, potrebbe essere l’occasione per assistere ad almeno un +1 di Domagoj Bradaric. In Inter-Roma si affrontano la miglior difesa del campionato e una delle squadre che sfrutta meglio i piazzati: tenete conto di una possibile zuccata di Ndicka. Scommessa per cuori forti, Davide Faraoni in Juve-Verona: è tra i difensori migliori per xG creati (0.42).

CENTROCAMPISTI

E sempre parlando di xG, sapete chi è il centrocampista che ha creato di più ma ancora a secco di reti nelle prime nove giornate? Ylber Ramadani del Lecce: con il Torino potrebbe essere ora della prima firma stagionale. In Monza-Udinese potrebbe essere anche il giorno di Patrick Ciurria, che se recuperasse potrebbe essere avanzato sulla trequarti. In Sassuolo-Bologna, Boloca potrebbe sorprendervi: fino ad ora si sta mostrando adeguatissimo alla massima serie, manca solo il gol.

ATTACCANTI

Difficile dire nomi che possono apparire scommesse. Jovane Cabral si sta prendendo la fiducia anche di Filippo Inzaghi grazie al suo svariare in mezzo al campo e potrebbe sorprendere con il Genoa. L’Empoli potrebbe aver trovato slancio dopo il successo con la Fiorentina e affronta un’Atalanta reduce dall’Europa League, attenzione al gol dell’ex di Cambiaghi. Per chiudere un nome esotico: Gianluca Lapadula. Tornato in panchina settimana scorsa, il Cagliari necessita dei suoi gol per trovare i punti salvezza necessari.

Foto: LaPresse