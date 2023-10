F1 stasera in tv: a che ora le qualifiche, differita TV8, streaming, GP USA 2023

Si comincia fin dal venerdì a mettere i conti a posto per quel che riguarda il GP degli USA. Sul Circuit of the Americas di Austin, meglio noto come COTA, si va in scena su una pista non convenzionale e senz’altro di certa attrattiva. E lo è anche per il format.

LA DIRETTA LIVE DI FP1 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 19.30 E 23.00

Del resto, è qui che si correrà la quinta Sprint Race della stagione, il che porta ad avere oggi la qualifica vera e propria per il GP di domenica e domani lo Sprint Shootout che, appunto, serve a dare una forma alla griglia della Sprint Race. Tutto questo porta ad avere un’unica sessione di prove libere, in un fine settimana di temi importanti tra Red Bull, lotte per le posizioni di rincalzo in classifica mondiale e quant’altro.

La giornata odierna del GP degli USA di F1 sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (201, sole qualifiche), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213) (Prove libere 1 e qualifiche), oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now. Ci sarà la differita di TV8 e tv8.it in chiaro (tv e streaming) a partire dalle 00:20 italiane di sabato 21 ottobre per quel che riguarda le sole qualifiche. OA Sport offrirà dell’intero primo giorno la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO GP USA F1 2023 OGGI

Venerdì 20 ottobre (orari italiani)

Ore 19:30-20:30 F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

Ore 23:00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213), differita su TV8 dalle 00:20 italiane di sabato 21 ottobre

PROGRAMMA GP USA 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213) (Prove libere 1 e qualifiche), Sky Sport Uno (201) (qualifiche). Differita in chiaro alle 00:20 di sabato 21 ottobre su TV8 delle sole qualifiche.

Diretta streaming: SkyGo, Now e (differita dalle 00:20 di sabato 21 ottobre delle sole qualifiche) tv8.it

Diretta Live testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Sabato 21 ottobre

Ore 00:20-01:45 F1, Qualifiche – Differita in chiaro

Foto: LaPresse