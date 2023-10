F1, Sergio Perez: “Vincere qui in Messico sarebbe il mio sogno più grande”

Il lungo weekend del Gran Premio del Messico 2023 si è aperto ufficialmente per la Formula Uno a Mexico City con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cui Sergio Perez ha ricoperto ovviamente il ruolo di osservato speciale. Il beniamino locale della Red Bull è sotto pressione dopo un periodo complicato e punta al colpaccio davanti si suoi tifosi.

“Questa è una gara per me diversa da tutte le altre, in cui voglio essere perfetto e ambire al massimo. La settimana di vigilia è stata impegnativa e bellissima. Ho già preso parte a tanti eventi anche se siamo arrivati da poco. Poi ci sono i punti, quelli sono sempre gli stessi e l’obiettivo è sempre quello di conquistarne il massimo“, esordisce Checo in conferenza.

“Fuori dalla macchina senti la pressione ma anche il sostegno della gente. Se dovessi vincere? Sarebbe il mio sogno più grande. Ora concentriamoci e cerchiamo di fare un weekend perfetto. Felice di quanto fatto ad Austin anche se non abbiamo mostrato il pieno potenziale per l’assetto sbagliato, ma credo siano stati fatti ottimi progressi“, prosegue il 33enne di Guadalajara.

Sul rapporto con il compagno di squadra Max Verstappen: “I titoli forti dei giornali? Ai media piace creare le rivalità fuori dalla pista. Questo è un ottimo sport e può essere d’esempio per i giovani. Quello che accade in pista deve restare lì. E come nazione noi vogliamo evidenziare anche questo“, conclude Perez.

