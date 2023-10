F1, Lando Norris: “Sprint Race rovinata da una brutta partenza. Ho scelto le medie e ho avuto ragione”

Lando Norris completa un sabato davvero stellare per la McLaren ed è soddisfatto dopo aver concluso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Lusail nella gara su distanza ridotta le emozioni non sono mancate con la conferma che domani ci sarà da divertirsi anche nella gara lunga.

La vittoria è andata al rookie australiano Oscar Piastri che ha dominato la scena precedendo Max Verstappen per 1.8 secondi, con l’olandese che si è laureato per la terza volta campione del mondo. Il podio è stato completato proprio da Lando Norris a 8.4 (dopo una gara in rimonta per colpa di una pessima partenza) che ha preceduto George Russell a 11.0 e Lewis Hamilton a 17.3, quindi sesto Carlos Sainz a 18.8 e Charles Leclerc a 19.8.

Al termine della gara sprint, il pilota inglese ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito sotto il podio: “Non sono contento al 100% della mia prova ma, per prima cosa, congratulazioni a Oscar Piastri che ha vinto la gara ed a Max Verstappen che si è laureato nuovamente campione del mondo. Oscar ha vinto la sua prima gara, prima di me, bravo lui”.

Il classe 1999 analizza la sua Sprint Race: “Ho iniziato con una brutta partenza che ha complicato tutti i piani. Dopodiché ho messo in scena una rimonta importante con bei sorpassi. Per il team arriva un altro doppio podio, per cui un grande risultato. Le gomme? Sapevamo che, con le medie, avremmo fatto meglio rispetto alle soft. Era solo questione di aspettare il calo delle “rosse” com’è poi successo”.

Foto: LiveMedia/Xavi Bonilla/DPPI