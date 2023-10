F1, perché Lewis Hamilton e Charles Leclerc sono stati squalificati? Mercedes e Ferrari faranno ricorso?

Lewis Hamilton e Charles Leclerc, rispettivamente secondo e sesto sul traguardo del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1, sono stati squalificati diverse ore dopo la fine della gara. La sanzione si è materializzata a causa di un’eccessiva usura dei pattini situati sulla parte posteriore del fondo delle due monoposto.

Ecco il comunicato degli steward. “Dopo la gara è stato ricevuto un rapporto da parte del delegato tecnico, nel quale si evidenziava come la parte posteriore del fondo fosse consumata oltre i limiti di tolleranza. Durante l’udienza, i team hanno riconosciuto che le misurazioni effettuate dal delegato tecnico sono corrette e hanno dichiarato che l’eccessiva usura è probabilmente il risultato della natura gibbosa del tracciato e del fatto che si sia disputata una Sprint, situazione che ha minimizzato i tempi per controllare l’auto prima del GP”.

“I commissari evidenziano che l’onere di verificare che la vettura sia sempre a norma di regolamento spetta alle squadre. In questo caso particolare, la parte posteriore del fondo non rispetta la normativa ai sensi dell’articolo 3.5.9 comma e) del regolamento tecnico. L’usura è superiore al margine di tolleranza ammesso. Pertanto si decide per la sanzione prevista”.

Ovviamente la sanzione prevista è la squalifica. I commissari hanno evidenziato che Ferrari e Mercedes hanno diritto di presentare ricorso contro questa decisione. Non è però detto che le due squadre facciano appello. Dopotutto se hanno riconosciuto la regolarità delle misurazioni effettuate dopo il GP, non c’è molto margine di dibattito.

Foto: La Presse