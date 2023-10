WRC, Rovanperä domina la scena nel venerdì del Rally Centro Europa

Kalle Rovanperä contro tutti nella seconda giornata d’azione del Rally Centro Europa 2023. Il penultimo atto del FIA World Rally Championship sorride al leader del campionato, il portacolori di Toyota guida la graduatoria provvisoria dopo otto delle diciotto speciali previste. Il 23enne finlandese comanda la corsa davanti a Thierry Neuville ed ad Elfyn Evans, rispettivamente secondo e terzo a +36.4 ed a +47.2.

La pioggia e la strada completamente bagnata hanno caratterizzato la prima vera giornata d’azione del Rally Centro Europa. I protagonisti hanno scelto sin da subito delle gomme da bagnato per l’intero venerdì viste le averse condizioni meteo. L’insidiosa carreggiata della Repubblica Ceca ha messo subito in crisi un protagonista significativo come Sébastien Ogier, rientrante nella categoria con una delle Toyota ufficiali.

Il belga Thierry Neuville (Hyundai), invece, ha mantenuto la vetta provvisoria della graduatoria generale, meritatamente davanti a tutti con +1.4 secondi su Kalle Rovanperä (Toyota), abile a recuperare terreno dopo la SS1 e la SS2 di ieri grazie alla perfetta collocazione di ‘battistrada’. La carreggiata pulita ha indubbiamente aiutato il finnico che questo fine settimana può già matematicamente vincere il campionato.

Il 23enne ha continuato ad imporre un passo molto competitivo, il #69 si è portato in testa alla corsa dopo gli impegnativi 23.81 km della ‘Zvotoky 1’. La lunghissima frazione sulle strade della Repubblica Ceca ha premiato ‘Kalle’, virtualmente leader con quasi 20 secondi sul resto dello schieramento.

Rovanperä, dopo aver firmato la SS3 e la SS4 con una relativa facilità, ha primeggiato anche nella SS5 nonostante un piccolo errore in una piega a sinistra. L’alfiere del marchio asiatico ha imposto la propria superiorità, mentre il finlandese Esapekka Lappi (Hyundai) finiva out nell’erba dopo un’errore nei primi chilometri della SS5 (Šumavské Hoštice 1)

Il pomeriggio non ha regalato particolari colpi di scena. Evans ha vinto la SS6 (cancellata dopo i primi passaggi per ragioni di sicurezza), ma ha dovuto subire un nuovo allungo da parte del teammate nella successiva SS7. La Toyota #69 si è confermata semplicemente superiore alla concorrenza, ‘Kalle’ non ha commesso errori gestendo una strada sempre più asciutta vista l’assenza di perturbazioni.

Interessante, invece, quanto accaduto nella SS8 con il successo da parte di Neuville. Il belga ha così strappato la seconda piazza assoluta davanti ad Evans, in difficoltà a più riprese a destreggiarsi tra le strette strade della Repubblica Ceca. Quarta piazza overall dopo otto speciali per l’estone Ott Tanak (Ford M-Sport) davanti al giapponese Takamoto Katsuta (Toyota) ed al francese Sébastien Ogier (Toyota), impossibilitato nella propria rimonta dopo una foratura avuta in mattinata.

Domani l’Austria attende i protagonisti che solo nella giornata di domenica si sfideranno in Germania. Il primo impegno si terrà alle 8:15 con la ‘Schärdinger Innviertel 1’, segmento di 15.72 km che precederà la Mühltal 1 (27.15 km) e la Knaus Tabbert Bayerischer Wald 1 (11.88 km).

Foto: LPS