F1, oggi subito protagoniste le qualifiche a Lusail, domani giornata dedicata alla Sprint Race

Si alza il sipario sul fine settimana del Gran Premio del Qatar, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, e lo fa subito in maniera davvero interessante. Sul tracciato di Lusail, infatti, vivremo il format del weekend contraddistinto dalla Sprint Race, per cui sin dalla giornata odierna si inizierà a fare sul serio e non ci sarà tempo da perdere.

Dopo la prima, ed unica, sessione di prove libere prevista (alle ore 15.30 italiane) si scenderà subito in pista per le qualifiche che andranno a comporre lo schieramento di partenza della gara di domenica (il via è fissato alle ore 19.00). La FP1, quindi, sarà decisiva. Una sola ora di lavoro in pista per team e piloti per trovare subito il giusto bilanciamento, tenendo conto che le temperature andranno ad abbassarsi drasticamente in serata.

Le qualifiche prenderanno il via alle ore 19.00 con il consueto grande spettacolo che sarà aumentato dalla luce dei riflettori che illumineranno la serata qatariota. Sabato, invece, sarà la giornata dedicata alla Sprint Race. Alle ore 15.00 toccherà alla Sprint Shoot-out, mentre la gara su distanza ridotta prenderà il via alle ore 19.30.

Cosa dovremo aspettarci dal Gran Premio del Qatar? In primo luogo vedremo, a meno di clamorosi cataclismi, Max Verstappen festeggiare il suo terzo titolo consecutivo (gli mancano appena 3 punti), per cui l’olandese proverà a continuare nel suo dominio ed a fare percorso netto tra Sprint Race e gara. Alle sue spalle come sempre Ferrari, McLaren e Mercedes proveranno a risultare la seconda forza, con Charles Leclerc e Carlos Sainz che cercheranno di confermarsi efficaci in qualifica.

Foto: LaPresse