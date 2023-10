F1, Lewis Hamilton: “Una bella gara e un risultato importante, la macchina ha dato risposte importanti”

Lewis Hamilton ce l’ha messa tutta fino all’ultimo metro, ma il Gran Premio degli Stati Uniti, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023 è andato come sempre a Max Verstappen che ha centrato il successo numero 50 della sua carriera.

Il portacolori del team Mercedes ha disputato una gara di altissimo livello, come spesso gli capita al COTA – Circuit of the Americas, pagando a carissimo prezzo il primo cambio gomme, ritardato di un paio di giri rispetto al dovuto, con conseguente sorpasso subito dagli avversari e computo complessivo che è andato a complicarsi.

Ad ogni modo il “Re Nero” ha centrato una seconda posizione davvero importante, che conferma nelle interviste di rito sotto il podio come gli sviluppi portati dalla scuderia di Brackley siano andati a buon fine: “Davvero una bella gara, sono contento di essere tornato nelle posizioni che contano. Ce l’ho messa tutta fino all’ultimo metro, ma la vittoria era ormai nelle mani di Max Verstappen. Io penso di avere fatto tutto nella giusta maniera e di avere massimizzato il risultato; sono andate bene le cose anche nei confronti diretti, per cui bene così”.

Il pilota inglese prosegue nella sua analisi: “Sapevamo di avere portato un pacchetto di aggiornamenti importante e la pista ci ha dato conferme notevoli. Ci siamo avvicinati ai primi della classe e gettato basi solide verso il 2024. Speriamo che lo dimostreremo anche nelle prossime tappe. Sono contento, essere li davanti è sempre speciale”.

Foto: LaPresse