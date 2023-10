F1, Max Verstappen: “Preferivo essere in pole. Domani saremo tutti vicini, ci sarà da divertirsi”

Max Verstappen non ha voglia di festeggiare troppo dopo aver conquistato la terza posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio del Messico, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Città del Messico, intitolato agli “Hermanos Rodriguez”, infatti, il tre-volte campione del mondo era il grande favorito per ottenere la partenza al palo, ma le Ferrari non erano di questo avviso.

La pole position, infatti, è andata a Charles Leclerc con 67 millesimi su Carlos Sainz e 97 proprio su Max Verstappen. Quarta posizione per un sorprendente Daniel Ricciardo (AlphaTauri) a 216, quinta per Sergio Perez (Red Bull) a 257, quindi sesto Lewis Hamilton (Mercedes) a 288, settimo Oscar Piastri (McLaren) a 457 e ottavo George Russell (Mercedes) a 508.

Al termine della Q3, il 50 volte vincitore in Formula Uno, ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Davvero una sessione difficile. Quando si corre in altura (Città del Messico si trova a 2.240 sul livello del mare ndr) la macchina non risponde bene se spinta al massimo e così è stato anche oggi, dato che non sono risultato perfetto, specie nel settore più guidato”.

Il pilota olandese prosegue nel suo racconto: “Ho diversi aspetti positivi da valutare. In primo luogo ho capito nel migliore dei modi l’ultimo settore e penso che saremo competitivi anche in ottica gara. Siamo tutti molto vicini, per cui ci sarà da divertirsi, anche se ovviamente era meglio essere in pole position. Curva 1? Vedremo come ci arriveremo dopo i giochi di scie”.

Foto: LaPresse